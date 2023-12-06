اقتصادي: إطلاق "صوتك لمصر" تؤكد دور الإعلام في زيادة الوعي

ثمّن الخبير الاقتصادي د.وليد جاب الله، المبادرة التي أطلقتها مؤسسة "الدستور" والتي جاءت بعنوان "صوتك لمصر" لتحفيز المواطنين على المشاركة في الانتخابات الرئاسية 2024، مهمة للغاية، مؤكدًا أن المشاركة الانتخابية حق لكل مصري، ولابد أن يمارس حقه السياسي وبكون له دور في صياغة المستقبل خلال السنوات القادمة.

قال جاب الله، لـ"الدستور"، إن إطلاق مؤسسة الدستور لمبادرة صوتك لمصر ينم عن الإحساس بالمسؤولية، وأن يكون للإعلام دور زيادة وعي المواطن وتشجيعه على العمل السياسي، متمنيًا كل التوفيق للمبادرة ولـ"الدستور"، مطالبًا الصحيفة الاستمرار في إطلاق المبادرات التي تدعم سير العملية الديموقراطية ودعم متطلبات واحتياجات المواطن المصري خلال المرحلة القادمة.

وأطلقت مؤسسة "الدستور"، أمس الثلاثاء، مبادرة "صوتك لمصر" لتحفيز المواطنين على المشاركة في انتخابات الرئاسة المقرر إجراؤها الأحد المقبل وتستمر حتى الثلاثاء 12 ديسمبر 2023 حيث تهدف المبادرة لتوعية المواطنين بأهمية المشاركة في الانتخابات الرئاسية، وتعريفهم بحقوقهم وواجباتهم الانتخابية. كما تسعى المبادرة إلى إزالة أي معوقات قد تواجه المواطنين في المشاركة في الانتخابات.

وتتضمن المبادرة مجموعة من الفعاليات والحملات الإعلامية التي تستهدف مختلف شرائح المجتمع المصري.

تتضمن هذه الفعاليات إطلاق حملة تدوين على مواقع التواصل الاجتماعي على هاشتاج #صوتك_لمصر للتشجيع على المشاركة في الانتخابات والتوعية بأهميتها، كما توفر المعلومات والبيانات اللازمة للمواطنين حول الانتخابات الرئاسية، وتسهيل الوصول للجان التصويت، عبر سلسلة من الأشكال الصحفية المختلفة: أخبار، مقالات، إنفوجرافيك، فيديو جرافيك.

المرشحون للإنتخابات

وتضم قائمة المرشحين للانتخابات الرئاسية كلا من: المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي (رمز النجمة)، والمرشح الرئاسي فريد زهران، رئيس الحزب المصري الديمقراطي (رمز الشمس)، والمرشح الرئاسي عبدالسند يمامة، رئيس حزب الوفد (رمز النخلة)، والمرشح الرئاسي حازم عمر (رمز السلم).