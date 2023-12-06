الأربعاء 06 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

صوتك لمصر.. "عريبي": ما يحيط بمصر من مخاطر جسيمة يستلزم اصطفاف الجميع

النائبة دعاء عريبي
النائبة دعاء عريبي

قالت النائبة دعاء عريبى، عضو الحملة الرئاسية للمرشح عبد الفتاح السيسي بالغربية، أن المشاركة الفعالة في الانتخابات والإقبال بكثافة علي اللجان سيرسل رسالة إلى العالم كله أن الشعب المصري يقف خلف دولته وسيظهر مصر بصورة مشرفة أمام العالم.

ووجهت عريبي رسالة للشباب جاء فيها: "لا بد من والتأكيد أيضا أن صوتك في الانتخابات هو حق دستوري لك ولابد من ممارسته لاختيار رئيس مصر المقبل لأن صوتك سيرسم مستقبل بلدك، وأنه ليس حقا فقط بل أيضا واجب عليك تجاه وطنك"، وأوجه هذه الرسالة خاصة للشباب باعتبارهم هم مستقبل هذا الوطن أنه لابد من أن نصطف جميعا صفا واحدا ويدا واحدة خلف وطننا".

ما يحيط بمصر من مخاطر جسيمة يستلزم اصطفاف الجميع

وأوضحت أن الشعب المصري يدرك جيدًا خطورة المرحلة، وما يحيط بمصر من مخاطر جسيمة تستلزم من الجميع الاصطفاف والالتزام بالواجبات والحقوق المفروضة دستوريا، للالتفاف حول الوطن والمحافظة عليه وعلى مقدراته وحمايته الأمن القومي ضد أية مخاطر، ومساندة الدولة في مواجهة أية تحديات وأزمات تواجهها داخليا أو خارجيا.

 وتابع أن هذه المشاركة من شأنها استكمال خارطة البناء ومسيرة التنمية والتعاون والاتحاد في مواجهة أي تحديات تهدد أمن واستقرار الوطن سواء كان من الداخل أو من الخارج، والمضي في طريق بناء الإنسان المصري وتحسين مستوى المعيشة والارتقاء بكافة الخدمات والملفات المختلفة، وعلى رأسها ملفات الصحة والتعليم والاقتصاد والإنتاج، وكل ذلك علي طريق الجمهورية الجديدة التي يُرسي قواعدها الرئيس عبد الفتاح السيسي.

ووجهت عريبي شكرها لـ “الدستور”، مشيدة بـ مبادرة "صوتك لمصر"، مؤكدة أن مواقف الصحافة المصرية دائمًا ما تكون في صف ومصلحة الوطن وأن مثل هذه المبادرات التوعوية تأتي بثمارها لأنها تتفق وتطابق مع تطلعات الوطن والمواطنيين الذين يعرفون قيمة مثل هذه الاستحقاقات، مؤكدة أن وعي الشعب المصري بأهمية هذا الاستحقاق الدستوري ظاهرة وجلية.

لابد من أن نصطف جميعا صفا واحدا ويدا واحدة خلف وطننا عضو الحملة الرئاسية للمرشح عبد الفتاح السيسي بالغربية سيظهر مصر بصورة مشرفة أمام العالم صوتك سيرسم مستقبل بلدك أهمية هذا الإستحقاق الدستوري ظاهرة وجلية مبادرة صوتك لمصر

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