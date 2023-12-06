بروتوكول تعاون لاستكمال محطات الصرف الصحى فى رأس البر بدمياط

وقعت الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، والمهندس ممدوح رسلان، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، بروتوكول تعاون بين محافظة دمياط والشركة القابضة لاستكمال شبكات مياه الشرب والصرف الصحى بمرحلتيها الثانية والثالثة بمنطقة الامتداد العمراني بمدينة رأس البر.

وقع البروتوكول اللواء محمد همام، سكرتير عام المحافظة، والمهندس أحمد شاهين، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بدمياط بحضور الدكتور صلاح بيومى، نائب رئيس مجلس إدارة الشركة ورئيس الوحدة المحلية لمدينة رأس البر.



وأشارت محافظ دمياط، إلى أن البروتوكول يهدف إلى استكمال أعمال الشبكات لمرفقي مياه الشرب والصرف الصحى بتلك المنطقة، باعتبار تلك الأعمال ركيزة أساسية نحو تحقيق التنمية بها، لافتة إلى أنه وبموجب الاتفاق سيتم تشكيل لجان مشتركة لإعداد دراسات لتنفيذ الشبكات وفقًا لعدد من الضوابط واللوائح والمواصفات الفنية.



وأكدت الدكتورة منال عوض، حرص المحافظة على تنفيذ هذا المخطط، موجهة الشكر إلى شركة مياه الشرب والصرف الصحي على تعاونها لتحقيق تلك الرؤية والاستراتيجية بما يخدم هذه المنطقة وتحقيق التنمية بها.



وناقشت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، والمهندس ممدوح رسلان، رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، أوجه التعاون المشترك، وذلك على هامش توقيع بروتوكول تعاون بين محافظة دمياط والشركة القابضة لاستكمال شبكات المياه والصرف الصحى بمنطقة الامتداد العمراني بمدينة رأس البر.