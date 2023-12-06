الأربعاء 06 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

مؤتمر حاشد لدعم حازم عمر فى الانتخابات الرئاسية بالقليوبية

مؤتمر حاشد لدعم حازم
مؤتمر حاشد لدعم حازم عمر فى الانتخابات الرئاسية

بدأ منذ قليل، المؤتمر الجماهيري للمرشح الرئاسي حازم عمر رئيس حزب الشعب الجمهوري، بمجمع مدارس الشبان المسلمين بمدينة بنها بمحافظة القليوبية، بحضور اللواء محمد صلاح أبو هميلة الأمين العام للحزب، وأحمد الألفي الأمين العام المساعد لشئون التنظيم والعضوية، والنائب عبد الله مبارك أمين محافظة القليوبية، وعدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ عن الحزب، وأعضاء الحملة المركزية للمرشح الرئاسي، وعدد كبير من أبناء المحافظة وقيادات الحزب بالمحافظة، وبعض الرموز الوطنية والقيادات الشعبية بمحافظات قطاع القاهرة وجنوب ووسط الدلتا.

ويتضمن اللقاء مناقشة أبرز المشاكل التي تواجه المواطنين في محافظات قطاع القاهرة وجنوب ووسط الدلتا، وأيضًا طرح ومناقشة الحلول التى يقدمها البرنامج الانتخابي للمرشح لهذه المشكلات، كما شهد اللقاء رفع أعلام جمهورية مصر العربية، حيث بدأ بعزف السلام الجمهوري لجمهورية مصر العربية وتلاوة آيات من القرآن الكريم، ثم عرض فيديو تسجيلي عن مسيرة الحزب لتجهيز المرشح الرئاسي حازم عمر لخوض الانتخابات الرئاسية، وكلمة مسجلة له من قبل.

وفي هذا السياق، قال النائب عبد الله مبارك أمين الحزب بمحافظة القليوبية، إن الجميع يفتخر بحزب الشعب الجمهوري الذي نجح في تحقيق وعده ومخططه لإعداد مرشح يخوض انتخابات الرئاسة قبل 10 سنوات، وهو ما حدث الآن بترشح المرشح حازم عمر، مؤكدا أن مصر هي رمز الأمان والعزة، مناشدا المواطنين بالنزول للتصويت بالانتخابات الرئاسية وتصدير صورة لائقة للعالم واختيار مرشحهم بالصندوق.

وطالب أمين حزب الشعب الجمهورى بمحافظة القليوبية جموع أطياف الشعب المصري بضرورة الخروج والمشاركة في الانتخابات الرئاسية المقبلة فى جو ديمقراطى يشهد به العالم ويضرب أروع الأمثلة فى وعى وثقافة المجتمع ومدى حرصه ومشاركته فى العرس الديمقراطى الكبير الذى يثبت أن مصر أم الدنيا بلد التقدم والثقافة.

الشعب الجمهوري الانتخابات الرئاسية حازم عمر محافظة القليوبية صناديق الاقتراع

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