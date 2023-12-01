366 مقرًا انتخابيًا.. استعدادات القليوبية للانتخابات الرئاسية 2024

استعدت محافظة القليوبية للانتخابات الرئاسية 2024 من خلال تجهيز 366 مقرًا انتخابيًا على مستوى المراكز والمدن والأحياء بعدد 484 لجنة فرعية مزودة بكل المستلزمات والاحتياجات وإجراء الصيانة اللازمة للمعدات والسيارات والحملة الميكانيكية لضمان سير العملية الانتخابية في هدوء ويسر دون أي معوقات مع إنشاء مظلة أمام كل مركز انتخابي لحماية الناخبين من سوء الطقس والأحوال الجوية وتوفير كرسي متحرك لكبار السن والمرضى وذدى الاحتياجات الخاصة.

ورفعت محافظ القليوبية، درجات الاستعداد القصوى بكل المراكز والمدن والأحياء وجميع المديريات وإلغاء الأجازات لرؤساء المراكز والمدن ومديري المديريات وتواجد كل مسؤول بنطاق مركزه للتأكد من انتهاء جاهزية المقار الانتخابية ورفع كفاءتها وتوفير مصدر دائم للكهرباء وآخر للطوارئ وتوفير خط تليفون وتجهيز أماكن مبيت قوات التأمين.

استعدادات القليوبية للانتخابات الرئاسية

كما عقد اللواء عبدالحميد الهجان، محافظ القليوبية، اجتماعًا مع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة لمناقشة الاستعدادات الانتخابية وتوفير كل متطلبات واحتياجات اللجان والمقار الانتخابية لخروجها بالمظهر اللائق، مشيرًا إلى حث المواطنين على المشاركة في الانتخابات وممارسة حقهم الدستوري، مؤكدًا أن المشاركة في الانتخابات واجب وطني على الجميع وعلى المواطن أن يدرك أن مشاركته لها دور إيجابي فعال في مسيرة الوطن الديمقراطية.

وفى ذات السياق، قامت الأحزاب والقوى السياسية بعقد العديد من المؤتمرات والندوات التوعوية والتثقيفية فى عددا من المراكز والمدن والأحياء والقرى أيضا لحث المواطنين على ضرورة المشاركة الانتخابية الفعالة وخروج المواطنين والشباب والسيدات أيام الانتخابات الرئاسية إلى صناديق الاقتراع للإدلاء بأصواتهم فى جو ديمقراطى يضرب أروع الأمثلة لكافة دول العالم الخارجى بمدى وعى وثقافة جموع المصريين بكافة فئاتهم وحرصهم على إختيار قائدهم القادر على حمايتهم من المخططات الخبيثة واستكمال مسيرة التنمية والبناء والتعمير فى كافة ربوع مصر.