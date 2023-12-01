الجمعة 01 ديسمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

366 مقرًا انتخابيًا.. استعدادات القليوبية للانتخابات الرئاسية 2024

محافظ القليوبية تستعد
محافظ القليوبية تستعد للانتخابات الرئاسية بتجهيز المقار

استعدت محافظة القليوبية للانتخابات الرئاسية 2024 من خلال تجهيز 366 مقرًا انتخابيًا على مستوى المراكز والمدن والأحياء بعدد 484 لجنة فرعية مزودة بكل المستلزمات والاحتياجات وإجراء الصيانة اللازمة للمعدات والسيارات والحملة الميكانيكية لضمان سير العملية الانتخابية في هدوء ويسر دون أي معوقات مع إنشاء مظلة أمام كل مركز انتخابي لحماية الناخبين من سوء الطقس والأحوال الجوية وتوفير كرسي متحرك لكبار السن والمرضى وذدى الاحتياجات الخاصة.

ورفعت محافظ القليوبية، درجات الاستعداد القصوى بكل المراكز والمدن والأحياء وجميع المديريات وإلغاء الأجازات لرؤساء المراكز والمدن ومديري المديريات وتواجد كل مسؤول بنطاق مركزه للتأكد من انتهاء جاهزية المقار الانتخابية ورفع كفاءتها وتوفير مصدر دائم للكهرباء وآخر للطوارئ وتوفير خط تليفون وتجهيز أماكن مبيت قوات التأمين.

استعدادات القليوبية للانتخابات الرئاسية

كما عقد اللواء عبدالحميد الهجان، محافظ القليوبية، اجتماعًا مع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة لمناقشة الاستعدادات الانتخابية وتوفير كل متطلبات واحتياجات اللجان والمقار الانتخابية لخروجها بالمظهر اللائق، مشيرًا إلى حث المواطنين على المشاركة في الانتخابات وممارسة حقهم الدستوري، مؤكدًا أن المشاركة في الانتخابات واجب وطني على الجميع وعلى المواطن أن يدرك أن مشاركته لها دور إيجابي فعال في مسيرة الوطن الديمقراطية. 

وفى ذات السياق، قامت الأحزاب والقوى السياسية بعقد العديد من المؤتمرات والندوات التوعوية والتثقيفية فى عددا من المراكز والمدن والأحياء والقرى أيضا لحث المواطنين على ضرورة المشاركة الانتخابية الفعالة وخروج المواطنين والشباب والسيدات أيام الانتخابات الرئاسية إلى صناديق الاقتراع للإدلاء بأصواتهم فى جو ديمقراطى يضرب أروع الأمثلة لكافة دول العالم الخارجى بمدى وعى وثقافة جموع المصريين بكافة فئاتهم وحرصهم على إختيار قائدهم القادر على حمايتهم من المخططات الخبيثة واستكمال مسيرة التنمية والبناء والتعمير فى كافة ربوع مصر. 

المقار الانتخابية الانتخابات الرئاسية محافظة القليوبية تجهيز مظلات الدعاية الانتخابية

مواد متعلقة

جامعة بنها تنظم 12 قافلة طبية بقرى القليوبية

محافظ القليوبية يتفقد ممشى نهر النيل فى بنها

جامعة بنها تنتهج استراتيجيات جديدة للرقى بجودة وتميز البحث العلمى

رئيس جامعة بنها: المشاركة في الانتخابات الرئاسية واجب وطني

إحالة أوراق المتهم بقتل عامل إلى المفتى بالقليوبية

إحالة أوراق 5 متهمين بقتل شخص إلى المفتى بالقليوبية

محافظ القليوبية يبحث خطة المحافظة والمشروعات الجارى تنفيذها

حبس عامل بتهمة قتل تاجر فاكهة فى شبين القناطر بالقليوبية

الأكثر قراءة

عاجل.. اتصالات مصرية قطرية لحث حماس وإسرائيل على التهدئة والعودة للمفاوضات

رابط الاستعلام عن المقر الانتخابي بالرقم القومي وتغيير اللجنة الانتخابية

عاجل.. غرفة الهجرة: توافد حاشد وإقبال كثيف من المصريين بالخارج فى بداية الانتخابات الرئاسية

السيسى: أثق فى قدرة الإمارات على الإسهام الفاعل فى تحقيق أهداف "كوب 28"

السيسى: مهدنا الطريق أمام التوصل لهدف عالمى للتكيف مع التغيرات المناخية

الزراعة تعلن أسعار القطن فى محافظات بحرى وقبلى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد عبدالعزيز

.. وبدأت أيام الاستحقاق

محاسن السنوسي

من يحكم مصر؟.. الإجابة فى صندوق الاقتراع

عبد الرحيم طايع

الانتخابات الرئاسية والحرب!

علي سعدة

الانتخابات.. فريضة وطنية

مدحت بشاى

المشاركة السياسية والانتخابات الرئاسية

خالد حريب

تصويت المصريين بالخارج فى انتخابات الرئاسة

جلال حمام

اختيار طيب من شعب طيب

محمد بركة

محمد بركة يكتب: فخور بالحماس النسائى الهادر الذى أنعش الحياة الثقافية

صور

وفد المتحدة للخدمات الإعلامية يزور المصابين الفلسطينيين بمصر

فرحة جنونية للاعبى الزمالك بعد الفوز على بيراميدز

محمية بورفؤاد تستقبل الطيور المهاجرة القادمة من أوروبا

محطة تل أبيب

المزيد

وزير الخارجية الأمريكى يصل إلى إسرائيل للضغط باتجاه تمديد الهدنة

حماس: الاحتلال رفض تسلم محتجزين وجثامين مقابل تمديد الهدنة اليوم

شكرى يؤكد أهمية اتخاذ إجراءات فعلية تحول دون تهجير الفلسطينيين خارج أرضهم