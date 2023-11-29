حزب مصر بلدى ينظم مؤتمرا بالقليوبية لتأييد السيسى فى الانتخابات الرئاسية

نظم حزب مصر بلدي بالتعاون مع تحالف الأحزاب المصرية، مساء اليوم، مؤتمرًا لدعم المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي في انتخابات الرئاسة المقررة مطلع شهر ديسمبر المقبل، حيث أقيم المؤتمر بنادي المحامين بمدينة بنها في محافظة القليوبية بحضور اللواء سيف الإسلام عبد الباري رئيس حزب مصر بلدي، والنائب تيسير مطر رئيس حزب إرادة جيل ووكيل لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ وأمين عام تحالف الأحزاب المصرية، وعددًا من رؤساء الأحزاب الأعضاء بالتحالف، وأعضاء أمانة محافظة القليوبية.

وأكد اللواء سيف الإسلام عبد الباري، رئيس حزب مصر بلدي، في كلمته، أن تأييد دعم المرشح عبد الفتاح السيسي يدعم استمرار الاستقرار وعجلة التنمية التي تشهدها مصر في عهد الرئيس السيسي.

ودعا رئيس حزب مصر بلدي إلى ضرورة المشاركة الإيجابية في التصويت خلال انتخابات الرئاسة المقبلة والمشاركة في الاستحقاق الرئاسي حق لكل مواطن مصري لا تنازل عنه ومسئولية وأمانة.

وأوضح سيف الإسلام، أن المشاركة والنزول للجان الانتخابات هو تأكيد من كل مصري على أنه لا تفريط في حق وحب مصر ورد الجميل إلى المرشح عبد الفتاح السيسي، مشيرُا إلى ضرورة دعم السيسي لفترة رئاسية مقبلة، مطالبُا الجميع بالمشاركة في انتخابات الرئاسة لمزيد من استقرار البلاد وزيادة التنمية والوقوف وراء الدولة المصرية لاستكمال الانجازات التي تمت خلال الفترة الماضية.

وطالب رئيس حزب مصر بلدي جميع المواطنين والشباب والسيدات بضرورة العمل على نشر التوعية بين الناس بأهمية النزول أيام الانتخابات الرئاسية والذهاب إلى صناديق الاقتراع للإدلاء بأصواتهم والمشاركة الفعالة في الانتخابات وتأييد الرئيس عبدالفتاح السيسي لفترة رئاسة قادمة من أجل استكمال قطار الانجازات والمشروعات الخدمية والتنموية التي تشهدها محافظات الجمهورية في كل مكان من أجل راحة وخدمة المواطنين في شتى المجالات.