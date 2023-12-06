"صوتك لمصر".. "التضامن" تثمن مبادرة "الدستور" للمشاركة في الانتخابات الرئاسية

ثمَّن المستشار الإعلامي لوزارة التضامن الاجتماعي، محمد عبدالمنعم، المبادرة التي أطلقتها مؤسسة "الدستور" "صوتك لمصر"؛ لحث المواطنين على المشاركة في العُرس الديمقراطي للانتخابات الرئاسية 2024.

وأعرب عن تقديره للمبادرة التي تلعب دورًا مهمًا في تحفيز المواطنين على المشاركة، لا سيما وأن وزيرة التضامن الدكتورة نيفين القباج، تشجع المبادرات التي تهدف للمشاركة في الانتخابات الرئاسية.

وأشار إلى أنه في هذا إطار، تواصل الوزيرة متابعة عمل الرائدات الاجتماعيات، حيث تم تدريب 13 ألف رائدة على توعية المواطنين وتوضيح أهمية مباشرتهم لحقوقهم السياسية، من خلال رفع وعيهن عبر 312 دورة تدريبية مكثفة قام عليها 336 مدربًا من الكوادر التدريبية المؤهلة بالتعاون مع الهيئة الوطنية للانتخابات.

كما أكد أنه سيتم تيسير مشاركة بعض الفئات وفي مقدمتها ذوي الإعاقة وكبار السن لتسيهل الإدلاء بأصواتهم في العملية الانتخابية في مختلف محافظات الجمهورية، حيث تم إرسال قاعدة بيانات أشخاص ذوي الإعاقة للهيئة الوطنية لاتخاذ الإجراءات اللازمة من أجل تسهيل مشاركتهم.

وتعقد الانتخابات داخل مصر من الساعة 9 صباحًا حتى الساعة 9 مساء لمدة ثلاثة أيام الأحد والإثنين والثلاثاء 10 و11 و12 ديسمبر الجاري.

وتنتهى عملية الفرز وتسليم المحاضر للجان العامة وقرارات اللجان العامة بشأن الاعتراضات وجميع المسائل المتعلقة بعملية الاقتراع وإعلان الحصر العددى للأصوات الأربعاء 13 ديسمبر 2023، ويتم تلقى الهيئة الطعون فى قرارات اللجان العامة الخميس 14 ديسمبر 2023، والبت فى الطعون المقدمة فى قرارات اللجان العام يومى الجمعة والسبت 15 و16 ديسمبر 2023.