"الوطنية للانتخابات": التصريح لـ24 سفارة و22340 متابعًا بمراقبة انتخابات الرئاسة

قال المستشار أحمد بنداري، مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، إن الهيئة وجهت دعوات لكل الجهات المعنية بالانتخابات والسفارات لمتابعة الانتخابات الرئاسية.



وأضاف بنداري أنه تمت الموافقة على طلبات 24 سفارة و67 دبلوماسيًا متابعًا و68 منظمة محلية و22340 متابعًا محليًا و220 متابعًا دوليًا و115 وسيلة إعلامية ما بين وكالات وصحف وقنوات بعدد 4218 متابعًا إعلاميًا و72 وسيلة محلية و428 متابعًا للتغطية الإعلامية للانتخابات الرئاسية.

جاء ذلك في المؤتمر الذي عقده المستشار أحمد بنداري، مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، بمقر الهيئة للإعلان عن كافة المستجدات والاستعدادات لـ الانتخابات الرئاسية 2024.

وتضم قائمة المرشحين فى الانتخابات الرئاسية 2024 النهائية كلًا من "المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسى رمز النجمة، والمرشح الرئاسى فريد زهران رئيس الحزب المصرى الديمقراطى رمز الشمس، والمرشح الرئاسى عبدالسند يمامة رئيس حزب الوفد رمز النخلة، والمرشح الرئاسى حازم عمر رمز السلم.