الأربعاء 06 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

كفة متوازنة بين مانشستر يونايتد وتشيلسي في تاريخ المواجهات بالدوري الإنجليزي

مانشستر يونايتد وتشيلسي
مانشستر يونايتد وتشيلسي

تنطلق اليوم الأربعاء، القمة النارية بين ناديي مانشستر يونايتد وتشيلسي في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويستعد فريق مانشستر يونايتد لخوض مواجهة قوية وشرسة أمام نظيره تشيلسي على ملعب "أولد ترافورد"، ضمن منافسات الجولة الخامسة عشر من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج" خلال الموسم الجاري 2023-2024.

ومن المقرر أن تنطلق مباراة مانشستر يونايتد ضد تشيلسي في الدوري الإنجليزي، اليوم الأربعاء، في الساعة العاشرة والربع مساءً بتوقيت القاهرة، وفي الحادية عشر والربع مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

تاريخ مواجهات مانشستر يونايتد وتشيلسي 

وبهذا الصدد، نستعرض لكم تاريخ مواجهات مانشستر يونايتد وتشيلسي قبل القمة المرتقبة في بطولة الدوري الإنجليزي، وذلك على النحو التالي:

- ستكون مباراة اليوم رقم 200 في تاريخ مواجهات مانشستر يونايتد وتشيلسي في جميع المسابقات.

- والتقى الفريقان في 159 مباراة من قبل، حقق خلالهم مانشستر يونايتد الفوز في 64 مباراة، مقابل 49 انتصارًا لفريق تشيلسي، بينما تعادلا في 46 مواجهة.

- وخلال هذه المباريات، سجل لاعبو مانشستر يونايتد 258 هدفًا، بينما استقبلت شباكهم 210 هدفًا من لاعبي تشيلسي.

- وعلى الصعيد المحلي، فقد تقابل الفريقان في 62 مباراة، حقق خلالهم مانشستر يونايتد الفوز في 18 مباراة، ومثلهم 18 انتصارًا لفريق تشيلسي، بينما تعادلا في 26 مواجهة.

- وخلال هذه المباريات، سجل لاعبو مانشستر يونايتد 79 هدفًا، بينما استقبلت شباكهم 75 هدفًا من لاعبي تشيلسي.

- وكانت آخر مباراة قد جمعت بين الفريقين في الموسم الماضي 2022-2023، قد انتهت بفوز مانشستر يونايتد بنتيجة 4-1.

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ترتيب مانشستر يونايتد وتشيلسي في الدوري الإنجليزي

- يتواجد فريق مانشستر يونايتد، تحت قيادة المدرب الهولندي إريك تين هاج، حاليًا في المركز السابع في جدول ترتيب الدوري  الإنجليزي برصيد 24 نقطة، جمعهم من 8 انتصارات، بينما تلقى 6 هزائم.

- بينما يتواجد فريق تشيلسي،تحت قيادة المدرب الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو، حاليًا في المركز العاشر في جدول ترتيب الدوري  الإنجليزي برصيد 10 نقاط بعد خوض 14 جولة، جمعهم من 5 انتصارات ومثلهم 5 هزائم، بينما حقق 4 تعادلات.

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