الثلاثاء 05 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

مانشستر يونايتد يُعلن اتخاذ إجراءات ضد صحفيين بسبب تين هاج

إريك تين هاج
إريك تين هاج

أعلن نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، اتخاذ إجراءات ضد بعض الصحفيين المختصين بتغطية أخبار النادي.
وتحدثت العديد من التقارير الصحفية في الأيام الماضية، عن موقف إريك تين هاج داخل غرفة خلع ملابس الفريق وتحدثت عن أنه فقد السيطرة على 50% من الفريق، فيما تحدث البعض الآخر عن اقترابه من الرحيل عن منصبه.

وقال النادي في بيان رسمي:"اتخذنا بعض الإجراءات ضد بعض المؤسسات الصحفية اليوم، ليس لنشر القصص التي لا تروق لنا ولكن لفعل ذلك بدون التواصل معنا أولًا ومنحنا الفرصة على التعليق أو التحدي أو وضع الأمور في سياقها".


وأضاف البيان:"نؤمن أن ذلك مبدأ مهم للدفاع عن أنفسنا ونأمل أن يقودنا ذلك إلى إعادة ضبط الطريقة التي نعمل بها معًا".

وأفادت تقارير صحفية في وقت سابق من اليوم، بأن كافيه سولهيكول، كبير مراسلين سكاي سبورتس، وسام لوكهورست، مراسل مانشستر إيفنينج نيوز، وديفيد ماكدونيل، مراسل ديلي ميرور، وروب داوسون مراسل إي إس بي إن جميعهم تم منعهم من المشاركة في المؤتمر الصحفي الخاص بإريك تين هاج، اليوم.
ويلتقي مانشستر يونايتد نظيره تشيلسي غدًا في العاشرة والربع مساءً ضمن لقاءات الجولة الـ15 لبطولة الدوري الانجليزي الممتاز.

ويُعاني مانشستر يونايتد من تذبذب النتائج خلال الفترة الأخيرة، وكذلك تذبذب المستوى والذي جعل الفريق قاب قوسين أو أدنى من توديع بطولة دوري أبطال أوروبا.
ويحتل مانشستر يونايتد المركز السابع في ترتيب بطولة الدوري الانجليزي الممتاز برصيد 24 نقطة.

 

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