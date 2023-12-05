الثلاثاء 05 ديسمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

بعد تدهور مستوى "أونانا".. مانشستر يونايتد يفكر في ضم "ماينان" من ميلان

مايك ماينان
مايك ماينان

تبحث إدارة نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، ضم حارس مرمى جديد لصفوف الفريق، خاصة في ظل تذبذب مستوى أندريه أونانا، حارس الفريق.


ومنذ انضمامه لمانشستر يونايتد لم يقدم أندريه أونانا المستوى المنتظر منه، وتسببت أخطائه في تلقي شباك الفريق العديد من الأهداف خلال المباريات الماضية، وهو ما جعله عرضة للانتقادات بسبب قيمة الصفقة الكبيرة.

ووفقًا لما ذكرته صحيفة "صن" الإنجليزية، فإن إدارة مانشستر يونايتد تفكر في التحرك من أجل ضم مايك ماينان، حارس مرمى ميلان، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وأشارت الصحيفة، إلى أن إدارة مانشستر يونايتد ستعرض 60 مليون جنيه استرليني على نظيرتها في ميلان من أجل التعاقد مع ماينان.

وأفادت صحيفة "فوت ميركاتو" الفرنسية، بأن هناك منافسة على ضم الحارس الفرنسي من قبل أندية تشيلسي وبايرن ميونخ وباريس سان جيرمان.

وبدأ مايك ماينان مسيرته ضمن صفوف شباب نادي باريس سان جيرمان وتدرج في المراحل العمرية بالنادي قبل أن يتم تصعيده للفريق الأول في صيف عام 2013، ثم انتقل لنادي ليل الفرنسي بعد عامين في صيف 2015 وقضى 6 مواسم مع الفريق ثم انضم لميلان في صيف 2021.

مسيرة أونانا 

وبدأ أونانا مسيرته بأكاديمية إيتو في الكاميرون وانتقل منها لصفوف شباب نادي برشلونة في صيف 2010، وتدرج في المراحل العمرية بالفريق حتى صعد لفريق تحت 19 عامًا وخرج منه لنادي آياكس في شتاء 2015.

مانشستر يونايتد نادي مانشستر يونايتد أندريه أونانا مايك مايجنان ميلان

مواد متعلقة

تقرير: شريحة بـ كرة يورو 2024 للمساعدة في تحديد لمسة اليد

رسميًا.. محمد صلاح يُتوج بجائزة لاعب العام من اتحاد مشجعى كرة القدم

بعد إصابة بوب.. عائق وحيد أمام انضمام دي خيا لنيوكاسل

سكاي ألمانيا: سانشو أقرب للرحيل عن يونايتد وينتظر تطورات عملية بيع النادي

رسميًا.. ريال مدريد يعلن إصابة داني كارفخال

بيلينجهام يتحدث عن فوزه بـ"جولدن بوي" ويكشف العائق الوحيد في ريال مدريد

مارسيال وراشفورد يقودان هجوم مانشستر يونايتد ضد نيوكاسل

ريال مدريد يهزم غرناطة بثنائية ويقفز على صدارة الدوري الإسباني

الأكثر قراءة

عاجل.. وفاة ناهد فريد شوقى عن 73 عامًا

عاجل.. "بوليتكو" تكشف تفاصيل الخطة الأمريكية لمستقبل غزة بعد الحرب وإسرائيل ترفضها

عاجل.. إسرائيل أعدت أنظمة مضخات كبيرة لإغراق شبكة أنفاق غزة بمياه البحر

نقابة المهن التمثيلية تنعى المنتجة ناهد فريد شوقى

هيئة الأرصاد تحذر من أمطار تصل حد السيول

النيابة الإدارية تشكل لجنة لمتابعة سير انتخابات الرئاسة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد الرحيم طايع

وجوب معالجة إسرائيل من العمى والصمم أولا!!

محمد الراعي

أسباب صحوة الزمالك.. وتراجع نتائج الاهلي

أحمد الصغير

فى مواجهة حضارة استعمارية مجرمة.. صوتى لهذا الرجل دفاعًا عن وطنى

عبدالوهاب داود

نحن ومواقع التواصل الاجتماعى.. مَن يدفع لمن؟!

مؤمن المحمدي

الميري وترابه

ماجد حبته

الملك ينتخب الرئيس

وائل لطفي

أحفاد مسيلمة الكذاب!

سيد الابنودى

رؤية السيسى وفن القيادة فى زمن الضياع

صور

افتتاح معرض الصناعات الدفاعية والعسكرية "إيديكس 2023"

الحزن يخيم على الوسط الفنى فى جنازة أشرف عبدالغفور

وفد المتحدة للخدمات الإعلامية يزور المصابين الفلسطينيين بمصر

محطة تل أبيب

المزيد

مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى بحماية شرطة الاحتلال

جيش الاحتلال: استهدفنا 200 موقع لحماس خلال الليل

شهداء وجرحى فى سلسلة غارات إسرائيلية على مناطق متفرقة من قطاع غزة