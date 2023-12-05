بعد تدهور مستوى "أونانا".. مانشستر يونايتد يفكر في ضم "ماينان" من ميلان

تبحث إدارة نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، ضم حارس مرمى جديد لصفوف الفريق، خاصة في ظل تذبذب مستوى أندريه أونانا، حارس الفريق.



ومنذ انضمامه لمانشستر يونايتد لم يقدم أندريه أونانا المستوى المنتظر منه، وتسببت أخطائه في تلقي شباك الفريق العديد من الأهداف خلال المباريات الماضية، وهو ما جعله عرضة للانتقادات بسبب قيمة الصفقة الكبيرة.

ووفقًا لما ذكرته صحيفة "صن" الإنجليزية، فإن إدارة مانشستر يونايتد تفكر في التحرك من أجل ضم مايك ماينان، حارس مرمى ميلان، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وأشارت الصحيفة، إلى أن إدارة مانشستر يونايتد ستعرض 60 مليون جنيه استرليني على نظيرتها في ميلان من أجل التعاقد مع ماينان.

وأفادت صحيفة "فوت ميركاتو" الفرنسية، بأن هناك منافسة على ضم الحارس الفرنسي من قبل أندية تشيلسي وبايرن ميونخ وباريس سان جيرمان.

وبدأ مايك ماينان مسيرته ضمن صفوف شباب نادي باريس سان جيرمان وتدرج في المراحل العمرية بالنادي قبل أن يتم تصعيده للفريق الأول في صيف عام 2013، ثم انتقل لنادي ليل الفرنسي بعد عامين في صيف 2015 وقضى 6 مواسم مع الفريق ثم انضم لميلان في صيف 2021.

مسيرة أونانا

وبدأ أونانا مسيرته بأكاديمية إيتو في الكاميرون وانتقل منها لصفوف شباب نادي برشلونة في صيف 2010، وتدرج في المراحل العمرية بالفريق حتى صعد لفريق تحت 19 عامًا وخرج منه لنادي آياكس في شتاء 2015.