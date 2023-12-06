الأربعاء 06 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ بورسعيد: الانتهاء من إعداد المقار الانتخابية لاستقبال الناخبين في الانتخابات الرئاسية

جانب من الحدث
جانب من الحدث

أعلن اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم الأربعاء، أن المحافظة انتهت من إعداد كل المقار الانتخابية لاستقبال الناخبين ببورسعيد والبالغ عددهم حوالي ٥٣٣٥٣٣ ناخبًا موزعين على ٦٤ لجنة انتخابية داخل ٧ أحياء ومدينة بورفؤاد، بالإضافة إلى ٥ لجان انتخابية للمغتربين.

جاء ذلك خلال جولة محافظ بورسعيد الموسعة، لمتابعة جاهزية اللجان الانتخابية النهائية استعدادًا للانتخابات الرئاسية ٢٠٢٤والتأكد من جاهزيتها لاستقبال الناخبين المشاركين بالتصويت في الانتخابات الرئاسية المقرر عقدها فى الفترة من ١٠ إلى ١٢ ديسمبر الجاري، رافقه خلالها الدكتور عمرو عثمان، نائب المحافظ، والدكتورة هالة عبدالسلام، وكيل وزارة التربية والتعليم، والدكتور ياسر مندور، مدير المنطقة الأزهرية، ورؤساء الاحياء، ومديري المدارس التي سوف تشهد الانتخابات.

وخلال جولته،  تفقد اللواء عادل الغضبان، اللجان الانتخابية داخل مدارس (فاطمة الزهراء الإعدادية - وحامد الألفي الابتدائية المعتمدة - جمال عبد الناصر الإعدادية بنات - الشهيد إبراهيم علي محمد الثانوية الفنية التجارية المعتمدة - السادات الثانوية الفنية التجارية المتقدمة - معهد سالم عبد الهادي بنات الأزهري - معهد فتيات بورسعيد الثانوي - مدرسة اللواء سماح قنديل (التيمورية) - مدرسة الفرما - مدرسة التنيس الإبتدائية).

التيسير على الناخبين

وأكد محافظ بورسعيد، تقديم وتوفير التسهيلات اللازمة للتيسير على الناخبين في عملية الاقتراع، بالتنسيق بين كل أجهزة المحافظة والأجهزة والإدارات المختصة، وشدد محافظ بورسعيد على ضرورة التنسيق المستمر بين رؤساء الأحياء ومديري المدارس خلال العملية الانتخابية، مشددًا على توفير كل سبل الراحة للقائمين عليها، وكذا للمواطنين خلال الاقتراع.

وشدد محافظ بورسعيد، على ضرورة توفير عدد من الكراسي المتحركة لذوي الاحتياجات الخاصة، وكبار السن وعمل مظلات ومبردات مياه ومراجعة وسائل الإطفاء بالمراكز الانتخابية واللجان العامة بمعرفة الحماية المدنية، مشيرًا إلى أنه تم الانتهاء من أعمال الصيانة بالمقار الانتخابية وتوافر حجرة محكمة لتأمين صناديق الاقتراع على أعلى مستوى.

كما شدد محافظ بورسعيد على رؤساء الأحياء برفع جميع الإشغالات في محيط اللجان وتوفير حرم آمن لكل لجنة للتيسير على المواطنين عند الإدلاء بأصواتهم،  وذلك خلال تفقده محيط اللجان الانتخابية، وأضاف محافظ بورسعيد أن المحافظة وكل أجهزة الدولة تقوم بدورها في تجهيز وإعداد المقار الانتخابية وتقديم الدعم اللوجيستي مع الالتزام بقواعد الهيئة الوطنية للانتخابات.

وحث محافظ بورسعيد المواطنين والمعلمين والطلاب على المشاركة فى الانتخابات وممارسة حقهم الدستورى، مؤكدًا أن المشاركة في الانتخابات واجب وطني على الجميع، وعلى المواطن أن يدرك أن مشاركته لها دور إيجابي في مسيرة الوطن الديمقراطية.

وأشار إلى أن اللجان الانتخابية بمحافظة بورسعيد ستكون جاهزة على أعلى مستوى لاستقبال مارثون الانتخابات الرئاسية، لافتًا إلى أن المشاركة في الانتخابات سوف تعكس وعي وثقافة وعظمة الدولة المصرية.

جانب من الحدث
جانب من الحدث
جانب من الحدث
جانب من الحدث
جانب من الحدث
جانب من الحدث
جانب من الحدث
جانب من الحدث
جانب من الحدث
جانب من الحدث
جانب من الحدث
جانب من الحدث
جانب من الحدث
جانب من الحدث
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