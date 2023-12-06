الأربعاء 06 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

عميد "آداب دمنهور" السابق: المشاركة في الانتخابات الرئاسية يعزز قيم الديمقراطية في البلاد

محمد الامام
محمد الامام

قال الدكتور محمد رفعت الإمام عميد كلية الآداب بجامعة دمنهور السابق، إنه يجب توعية الطلاب والطالبات بأهمية المشاركة الفاعلة في الانتخابات الرئاسية المقبلة، حيث تمثل هذه الانتخابات فرصة حاسمة لتحقيق السلام والاستقرار وتعزيز قيم الديمقراطية في البلاد وبالتالي.

 

وأضاف أن المشاركة في الانتخابات الرئاسية يهدف لتحقيق التوازن بين الانتماء الوطني والولاء للوطن وبين التعبير عن الرأي والمشاركة السياسية فهي عنصر أساسي في تعزيز الديمقراطية والحفاظ على استقرار البلاد ويجب أن يكون لدى الشباب الوعي بأهمية مشاركتهم في العملية السياسية والاستفادة من حقهم في التصويت والتأثير في صنع القرارات السياسية.

 

وتابع أنه من المهم أيضًا تعزيز الوعي بأهمية الحشد الجماهيري والمشاركة الكبيرة في الانتخابات عندما يجتمع الناس بأعداد كبيرة أمام لجان الانتخابات، يتم إرسال رسالة قوية بدعم الوطن والتمسك بالقيم الوطنية والمجتمعية وهذا يعزز الثقة في النظام السياسي ويعطي صوتًا قويًا للشعب المصري وقدرته على تحقيق تطلعاته واختيار ممثليه.

 

وأكد أن المشاركة في الاستحقاقات الانتخابية تعد واجبًا وطنيًا وقوميًا يجب على الشباب الوطنيين أداؤه لبناء دولتهم وتعزيز السلام والديمقراطية ويجب أن يتم تشجيع الشباب على التعبير عن آرائهم والمشاركة الفاعلة في العملية السياسية بكل أشكالها، ويجب أن تقدم الجامعات والمؤسسات التعليمية الدعم المادي والمعنوي لهذه الفعاليات لتعزيز ثقافة الانتماء والولاء للوطن وتشجيع المشاركة السياسية لدى الشباب.

الامام الرئاسية محافظة البحيرة صوتم لمصر السيسى نهال بلبع

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