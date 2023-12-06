صوتك لمصر.. وكيل زراعة البحيرة المشاركة في الانتخابات الرئاسية واجب وطني

أكد المهندس موفق ساري وكيل وزارة الزراعة على "أهمية المشاركة في الانتخابات الرئاسية القادمة وذلك من أجل، المساهمة في إظهار مصر بالصورة اللائقة أمام العالم، من خلال إقبال المواطنين والمواطنات أمام لجان الاقتراع في الانتخابات الرئاسية التي ستنطلق الأحد المقبل ولمدة ثلاثة أيام، والإدلاء بالأصوات في الانتخابات الرئاسية.

وأشار المهندس موافق ساري وكيل وزارة الزراعة بمحافظة البحيرة إلى أنه يجب تشجيع المواطنين على المشاركة الفعّالة والإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية، من أجل تعزيز ثقافة الانتماء والولاء للوطن، ويجب تعزيز المشاركة السياسية في الفعاليات القومية والانتخابات بمختلف أشكالها، مؤكدا على أن المشاركة في الاستحقاقات الانتخابية تعد واجبا وطنيا وقوميا يجب أداؤه لبناء الدولة المصرية، وخاصة في الظروف الحالية التي تشهد فيها المنطقة العربية أحداثًا وتحديات كبيرة.

المستقبل السياسي والاقتصادي

من ناحية أخرى أكد اللواء وائل زغلول محمد رئيس مركز ومدينة الدلنجات أن المشاركة في الانتخابات الرئاسية هي أمر مهم وضروري للمواطنين في أي دولة ديمقراطية، وتلعب الانتخابات الرئاسية دورًا حاسمًا في تحديد المستقبل السياسي والاقتصادي والاجتماعي للبلد، ومن خلال المشاركة في الانتخابات، يمكنك أن تؤثر بشكل مباشر في صنع القرار واختيار الشخص الذي سيتولى منصب الرئاسة

وأشار اللوء وائل زغلول إلى أن المشاركة في الانتخابات تعزز مبدأ الديمقراطية في المجتمع، وبواسطة التصويت، يمكن للمواطنين أن يشعروا بأنهم جزء من عملية صنع القرار وأن أصواتهم مهمة، وبمشاركة أكبر للناخبين، يكون هناك تمثيل أفضل للآراء والاهتمامات المختلفة في المجتمع، مؤكدا على أن بمشاركتك في الانتخابات، تظهر احترامك للعملية الديمقراطية والنظام السياسي في بلدك، وعندما يشعر المواطنون بأهمية المشاركة ويمارسون حقهم في التصويت، فإنهم يعززون المساءلة ويشجعون المسؤولين الحكوميين على العمل بجد وتقديم أفضل الخدمات للمجتمع، لذا، يجب علينا جميعًا أن ندرك أهمية المشاركة في الانتخابات الرئاسية وأن نستخدم حقنا في التصويت بحكمة ووعي،و من الطبيعي أن تشعر بالرغبة في التعبير عن آرائك والمساهمة في صنع المستقبل السياسي لبلدك، مؤكدا على أنه يجب القيام بالتوعية بأهمية التصويت والمشاركة الفعالة في الانتخابات.