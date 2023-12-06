الأربعاء 06 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

صوتك لمصر.. حملة المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي تشارك في مؤتمر جامعة طنطا

صورة من الحدث
صورة من الحدث

شارك أعضاء هيئة مكتب الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي بالغربية فى  ندوة عن المشاركة بالانتخابات الرئاسية ضمن مبادرة جامعة طنطا (المشاركة حياة) والتي تنظمها الجامعة بالتعاون مع تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين  بحضور   الدكتور محمود ذكي رئيس جامعة طنطا والنائبة دعاء عريبي عن تنسيقية شباب الأحزاب عضو هيئة مكتب الحملة الرئاسية والدكتورة زينب سامي المنسق العام لمبادرة حياة كريمة بالغربية عضو هيئة مكتب الحملة الرئاسية والدكتورة  طلعت عبد القوي عضو هيئة مكتب الحملة الرئاسية والنائبة هيام الطباخ والنائب أحمد قناوي أعضاء التنسيقية.

حيث أكدت النائبة دعاء عريبي عضو الحملة الرئاسية أن المشاركة الفعالة في الانتخابات والإقبال بكثافة على اللجان سيرسل رسالة إلى العالم كله أن الشعب المصري يقف خلف دولته وسيظهر مصر بصورة مشرفة أمام العالم، ولابد من التأكيد أيضًا أن صوتك في الانتخابات هو حق دستوري لك ولابد من ممارسته لاختيار رئيس مصر القادم لأن صوتك سيرسم مستقبل بلدك وأنه ليس حقا فقط بل أيضا واجب عليك تجاه وطنك وأوجه رسالة خاصة للشباب باعتبارهم مستقبل هذا الوطن أنه لابد من الاصطفاف جميعا صفا واحدا ويدا واحدة خلف وطننا.

وأضافت أنه لمواجهة كل الصعوبات والتحديات الراهنة للنهوض بمصر من أجل دعم الاستقرار والأمن وأن مشاركتك الإيجابية والفعالة في الانتخابات ستعطي صورة إيجابية أمام العالم كله حول الوعي السياسي لدى جموع المصريين، ودولة بقدر مصر وتاريخها العظيم لابد أن يكون مشهد الانتخابات فيها بتلك الصورة الإيجابية لأن مصر دولة محورية لها دور قيادي وريادي في محيطها الإقليمي والدولي لذا فإن اختيار من يمثل مصر هو بمثابة اختيار قائد للمنطقة العربية كلها وليس رئيس لمصر فقط، انزل شارك صوتك أمانة.
كما رحبت الدكتورة زينب سامي المنسق العام لحياة كريمة بالغربية وعضو هيئة مكتب الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي خلال ندوة انزل شارك خليك إيجابي. 

تنسيقية شباب الأحزاب حياة كريمه حق دستوري إنجازات المبادرة منسق حياة كريمة

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