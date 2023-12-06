مواعيد القطارات من الاسكندرية إلى القاهرة والعكس

مواعيد القطارات من محافظة الاسكندرية إلى القاهرة والعكس من الأكثر الموضوعات التي يبحث عنها المواطنين يوميًا وشغلت اهتمام الكثير، ويبحث المسافرين عن مواعيد القطارات للحجز مسبقًا إستعدادًا للسفر، ويرصد موقع “الدستور” في هذا التقرير مواعيد القطارات من محافظة الاسكندرية إلى القاهرة والعكس، للتسهيل على المواطنين المسافرين من الاسكندرية لـ القاهرة، وإليكم التفاصيل على النحو التالي.

مواعيد القطارات من محافظة الاسكندرية إلى القاهرة والعكس

مواعيد القطارات من محافظة الاسكندرية إلى القاهرة والعكس

مواعيد القطارات المكيفة والروسى على خط (القاهرة - الإسكندرية)

قطار رقم 903 مكيف القاهرة الإسكندرية موعد قيامه الساعة 6.00 صباحا.

قطار رقم 905 مكيف القاهرة الإسكندرية مباشر موعد قيامه الساعة 9.00 صباحا.

قطار رقم 901 مكيف القاهرة الإسكندرية موعد قيامه الساعة 8.10 صباحا.

قطار رقم 911 مكيف القاهرة الإسكندرية موعد قيامه الساعة 10.00 صباحا.

قطار رقم 913 مكيف القاهرة الإسكندرية موعد قيامه الساعة 12.30 ظهرا.

قطار رقم 917 مكيف القاهرة الإسكندرية مباشر موعد قيامه الساعة 14.00 ظهرا.

قطار رقم 919 مكيف القاهرة الإسكندرية موعد قيامه الساعة 14.25 ظهرا.

قطار رقم 915 مكيف القاهرة الإسكندرية موعد قيامه الساعة 15.35 عصرا.

قطار رقم 921 مكيف القاهرة الإسكندرية موعد قيامه الساعة 18.00 مساء.

قطار رقم 925 مكيف القاهرة الإسكندرية موعد قيامه الساعة 17.10 مساء.

قطار رقم 923 مكيف القاهرة الإسكندرية موعد قيامه الساعة 18.00 مساء.

قطار رقم 931 مكيف القاهرة الإسكندرية موعد قيامه الساعة 20.15 مساء.

قطار رقم 1203 القاهرة الإسكندرية (روسى ) موعد قيامه الساعة 13.25 ظهرا.

قطار رقم 23 القاهرة الإسكندرية (روسى) موعد قيامه الساعة 16.30 ظهرا.

قطار 3023 ثالثة مكيفة (القاهرة / الاسكندرية) قيام من محطة القاهرة الساعة 17:00

قيام قطار 3009 ثالثة مكيفة القاهرة / الإسكندرية ليقوم الساعة 07:10 مساء.

قيام قطار 3022 ثالثة مكيفة المنصورة / الإسكندرية ليقوم الساعة 07:15 مساء.

قيام قطار 934 مكيف الإسكندرية / الأقصر ليقوم الساعة 10:15 مساء.

مواعيد القطارات المكيفة والروسى على خط (الإسكندرية - القاهرة)