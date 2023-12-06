الجيزاوي: جامعة بنها حريصة على المشاركة بفعالية في الانتخابات الرئاسية

عقد الدكتور ناصر الجيزاوي، رئيس جامعة بنها، اجتماعًا؛ لمناقشة عدد من الموضوعات الإدارية وذلك بحضور شيرين شوقي، أمين عام الجامعة، والدكتور خالد عيسوي، منسق عام الأنشطة الطلابية، والأمناء المساعدين، ومديرى عموم الكليات والإدارات بإدارة الجامعة.

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وخلال اللقاء، أكد رئيس الجامعة، أهمية توفير الدعم اللوجستي من القيادات الإدارية للطلاب ولجميع منسوبي الجامعة من أجل المشاركة بفعالية وإيجابية في الانتخابات الرئاسية.

من جهتها، شددت شيرين شوقي، على مديري وأمناء الكليات أهمية الانتهاء من كل الاستعدادات لأعمال امتحانات الفصل الدراسي الأول من تجهيز القاعات والمدرجات، والاهتمام بالنظافة والتهوية الجيدة داخل اللجان، وفحص وصيانة والتأكد من سلامة طفايات الحريق.

كما وجهت أمين عام الجامعة، بسرعة تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة لأعضاء هيئة التدريس والعاملين بالجامعة وفقا لمنطوق الحكم.

وعلى هامش الاجتماع، تم تكريم كلا من عزة الرباط أمين كلية الهندسة ببنها، عبدالقادر ريان أمين كلية العلاج الطبيعي لبلوغهم السن القانونية للمعاش.