خبير تربوي يشيد بمبادرة "صوتك لمصر".. ويؤكد: المشاركة في الانتخابات نوع من التربية الوطنية والسياسية

شارك الخبير التربوي عاصم حجازي، في المبادرة التي قامت بعملها الدستور وهي “صوتك لمصر”.

وقال عاصم حجازي، فى تصريح خاص لموقع الدستور: “من وجهة النظر التربوية تعتبر المشاركة في الانتخابات نوعا من التربية الوطنية والسياسية للأفراد يتدربون من خلالها على إجراء التقييمات الموضوعية والاستقلالية في التفكير واتخاذ القرارات لذلك لا بد أن يشارك الجميع فى الانتخابات وأن يتضامنوا مع حملة صوتك لمصر”.

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وأضاف: “كما أنها تعمل على زيادة الانتماء والولاء للوطن وزيادة التماسك الاجتماعي بين أفراد المجتمع كما أنها تعود بالكثير من الفوائد على الشخص المشارك ذاته حيث يزداد لديه الشعور بالثقة بالنفس والشعور بالأهمية والتعاون والمشاركة وتكسبه خبرة جيدة يمكن أن تفيده مستقبلا في مجالات كثيرة يحتاج فيها إلى تقييم الموقف واتخاذ قرار فيه”.

واستكمل عاصم حجازى خلال تصريحاته: "وأبرز ما يمكن أن تقدمه المشاركة في الانتخابات من فوائد يتمثل في تزويد الشباب بالصلابة النفسية والمناعة الفكرية من خلال تعظيم قيم الولاء والانتماء للوطن والتأكيد على أهمية الدور الذي يقوم به كل مواطن في رسم مستقبل وطنه وبناء عليه فإن هذه المشاركة الإيجابية تنعكس آثارها بشكل مباشر على الأفراد فيكونوا أكثر إيجابية وأكثر تفاؤلا وأكثر رغبة في الإنتاج والعمل والتطوير وأكثر وعيا بالقضايا والمشكلات التي تهم الوطن والمواطن وأكثر قدرة على الصمود في وجه الغزو الفكري والحروب النفسية التي يتميز بها العصر الحالي.

وشددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، على مديري مديريات التربية والتعليم في جميع محافظات مصر، على ضرورة تجهيز المدارس التي سيتم عملية الاقتراع بها في الانتخابات الرئاسية وإخلائها من أي عملية تعليمية خلال أيام الاقتراع.