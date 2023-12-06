رئيس "الإرشاد الزراعي" يدعم مبادرة الدستور "صوتك لمصر".. ويؤكد: التصويت واجب وطني

أعلن الدكتورعلاء عزوز رئيس قطاع الإرشاد الزراعي بوزارة الزراعة، دعمه لمبادرة الدستور “صوتك لمصر” مؤكدا أن الانتخابات الرئاسية الحالية استحقاق دستوري هام في مرحلة دقيقة من مسيرة الدولة الوطنية المصرية.

وأوضح “عزوز” أن هذه الانتخابات الرئاسية سترسم مستقبل البلاد في مرحلة هامة من تاريخ الوطن الذي يواجه التحديات المختلفة بمواصلة العمل والبناء تحت مظلة الجمهورية الجديدة.

ونوه رئيس قطاع الإرشاد الزراعي، إلى مشاركة جموع المواطنين وعلى رأسهم المزارعين في الإدلاء بأصواتهم حق دستوري وواجب وطني، مشيرا إلى أن المشاركة الإيجابية تؤكد وعي المصريين بحجم الإنجازات التي تجري على أرض الواقع، وإدراكهم لحجم التحديات المحيطة بالدولة المصرية.

وأشار “عزوز” إلى أن ذهاب المصريين لصناديق الاقتراع يمثل مساهمة فعالة في طريق التحول الديمقراطي الذي تشهده مصر لتحقيق مستقبل أفضل للأجيال القادمة.

وناشد رئيس قطاع الإرشاد الزراعي جموع جنود الأمن الغذائي من المزارعين، بضرورة ممارسة حقهم الذي كفله لهم الدستور والتوجه لصناديق الاقتراع للإدلاء بأصواتهم في هذا الاستحقاق الانتخابي.

وأوضح “عزوز” أن قطار التطوير والبناء كانت من بين محطاته تنمية القرى ضمن مشروع “حياة كريمة”، الذي استهدف تحسين جودة حياة المواطنين وتحويل القرية المصرية لقرية نموذجية.

المرشدون الزراعيون يؤدون دورًا وطنيًا في توعية المزارعين

وأكد رئيس قطاع الإرشاد الزراعي، أن المرشدين الزراعيين يؤدون دورًا وطنيًا فعالا في توعية المزارعين وأسرهم في القرى المصرية بأهمية ممارسة حقهم الدستوري وواجبهم الوطني في المشاركة الإيجابية في هذه الانتخابات الرئاسية، لتحقيق مستقبل أفضل للأجيال القادمة.