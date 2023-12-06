الأربعاء 06 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الكرازة

رئيس "الإنجيلية" يحث المصريين على المشاركة في الانتخابات الرئاسية

أندريه زكي
أندريه زكي

وجه الدكتور القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر لصعيد مصر، خلال جولته مع وفد رفيع المستوى من قيادات الكنيسة الإنجيلية المشيخية بالولايات المتحدة الأمريكية، بالكنيسة الإنجيلية بعكاكة بمحافظة المنيا، رسالة إلى شعب الكنيسة بأهمية المشاركة في الانتخابات الرئاسية قائلا: "مهم نشارك في الانتخابات الرئاسية، إحنا صوتنا مهم وعايزين نشارك بصوتنا، نحن لا نوجه بانتخاب أحد، ولكننا نشجع شعبنا على المشاركة، الكنيسة لا تتدخل في السياسة ولكنها تهتم بالمشاركة في الشأن العام، ونحن جميعًا أساس بناء وطننا الغالي مصر ومشاركتنا الإيجابية تصنع مستقبلنا".

أبرز فعاليات زكي الأخيرة

هذا وكان قد شارك مؤخرا الدكتور القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، في حفل تنصيب القس مايكل رفعت راعيًا شريكًا بالكنيسة الإنجيلية بالعطارين ورسامة شيوخ وشمامسة جدد للكنيسة، اليوم الجمعة، بمحافظة الإسكندرية، وذلك بحضور الدكتور القس راضي عطالله، رئيس سنودس النيل الإنجيلي، والدكتور القس جورج شاكر، نائب رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، والدكتور القس رفعت فتحي، الأمين العام لسنودس النيل الإنجيلي، والدكتور القس ماجد كرم، نائب رئيس السنودس، والقس إيهاب طلعت، رئيس مجلس التربية، والقس شكري شاكر، رئيس مجلس المؤسسات الطبية، والقس مايكل أنور، راعي الكنيسة الإنجيلية بالإبراهيمية، والقس ماهر إبراهيم، راعي الكنيسة الإنجيلية بالعصافرة، والقس أمجد أيوب، راعي الكنيسة الإنجيلية بدمنهور، والقس حاتم فكري راعي الكنيسة الإنجيلية بمنيا القمح.

وفي بداية خطاب الحفل، قدم رئيس الطائفة الإنجيلية التهنئة للقس مايكل رفعت وجميع الشيوخ والشمامسة الجدد، كما هنأ راعي كنيسة العطارين الدكتور القس راضي عطالله، معبرًا عن سعادته الكبيرة بمشاركة شعب الكنيسة الحبيب الاحتفال اليوم.
وأضاف الدكتور القس أندريه زكي: "تحديات الخدمة والرعاية كبيرة، وحياة الخدمة والرعاية تحتاج إلى إرادة روحية، وقرار مصيري، وهو لحظة القدرة على العودة والرجوع إلى الطريق الجديد، القدرة على العودة يجنبنا الاستعلاء الروحي والزيف الروحي والانشغال بالشكل وتجاهل المضمون".

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