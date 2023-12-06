الأربعاء 06 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الكرازة

اليوم.. الروم الأرثوذكس يحتفلون بعيد القديس نيقولاوس

بابا نويل
بابا نويل

قال الأنبا نيقولا أنطونيو مطران طنطا والغربية للروم الأرثوذكس ومتحدث الكنيسة الرسمي ووكيلها للشؤون العربية، إن بطريركية الإسكندرية وسائر أفريقيا للروم، يحتفلون اليوم الأربعاء بعيد القديس نيقولاوس في كاتدرائية القديس نيقولاوس بالمقر البطريركي بمنطقة الحمزاوي بالقاهرة.

 

وصلت البطريركية أمس الثلاثاء 5 ديسمبر صلاة الغروب في تمام الساعة 6 مساءًا، بينما صلت اليوم الأربعاء 6 ديسمبر صلاة السحر والقداس الإلهي صباح اليوم.

 

يذكر أن القديس نيقولاوس هو الشخصية الحقيقية لبابا نويل شخصية الكريسماس الشهيرة.

 

واحتفلت إبراشية إرموبوليس (طنطا) بعيد القديسة بربارة بإقامة القداس الإلهي في كنيسة دخول السيد إلى الهيكل وترأس القداس الإلهي المتروبوليت نقولا مطران الإبراشية بمعاونة الأرشمندريت نقولا فانوس راعي كنيسة القديس جيورجيوس. وبحضور شعب الكنيسة المؤمن.

 

بعد القداس الإلهي تم الاحتفال بمباركة القمح المسلوق، المُسمى باليونانية κόλλυβα (كوليفا) وترتيل طروبارية القديسة من مرتل الكنيسة السيد شريف زريق، كما قدم رئيس وكلاء كنيسة القديس جيورجيوس السيد/ مجدي زريق هدية للسيدة/ سلوى فكهاني.

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