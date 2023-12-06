البابا في معية الشعب.. لقاءات ومتابعات للإيبارشيات

التقى قداسة البابا تواضروس الثاني في المقر البابوي بالقاهرة، كهنة كنائس قطاع مصر الجديدة ومدينة نصر، وأسرهم.

يأتي هذا اللقاء في إطار متابعة قداسة البابا للعمل الخدمي في القطاعات الرعوية بالقاهرة، حيث التقى قداسته بكهنة عدة قطاعات بالقاهرة خلال الأسابيع الماضية.

قدم الآباء الشكر في بداية اللقاء، لقداسة البابا على حرصه الدائم على متابعة أحوال الخدمة بكنائسهم، والالتقاء بهم والاطمئنان عليهم وعلى أسرهم وخدمتهم.

وأعطاهم البابا وقتًا وفرصة لطرح كافة أسئلتهم وأجاب عليها، وألقى عليهم كلمة روحية مناسبة.

كما التقى البابا تواضروس الثاني نيافة الأنبا غبريال أسقف إيبارشية بنى سويف، ومجمع الآباء الكهنة وأسرهم، ومجمع مكرسات الإيبارشية، وذلك بمسرح الأنبا رويس بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية.

البابا تواضروس يزور مستشفى الأنبا تكلا

وتحدث الأنبا غبريال في بداية اللقاء مقدمًا الشكر لقداسة البابا على استجابته السريعة لطلبهم لقاء قداسته، وعلى اهتمامه بمتابعة أحوال الخدمة الرعوية بالإيبارشية.

ومن جهته، رحب بهم البابا وألقى عليهم كلمة روحية مناسبة، ثم أجاب على الأسئلة التي قدموها لقداسته واستمع للمقترحات التي قدموها وناقشها معهم.

وافتتح البابا تواضروس الثاني، مستشفى الأنبا تكلا الجديد "مركز القلب الجديد" التابعة لكنيسة القديس الأنبا تكلا بالإبراهيمية، بالإسكندرية، بعد اكتمال أعمال التجهيزات والأجهزة والمعدات الطبية وتجهيز كافة أقسام المستشفى.

كان في استقبال البابا لدى وصوله المستشفى اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية ونائبه جاكلين عازر، حيث أزاح قداسته الستار عن اللوحة التذكارية التي تؤرخ لافتتاح المستشفى، بمشاركة السيد المحافظ.

تفقد بعدها قداسة البابا ترافقه الدكتورة غادة ندا، وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية، أقسام المستشفى الداخلي بمختلف درجاته، وغرف العمليات، والعناية المركزة وعمليات القلب المفتوح والقسطرة، إلى جانب قسم الغسيل الكلوي.

حضر الافتتاح الآباء الأساقفة المشرفون على القطاعات الرعوية بالإسكندرية، أصحاب النيافة الأنبا باڤلي (قطاع المنتزه) والأنبا إيلاريون (قطاع غرب) والأنبا هرمينا (قطاع شرق) والقمص أبرآم إميل وكيل البطريركية بالإسكندرية، والقس لوقا عبد المسيح مسؤول الأمانة العامة للمستشفيات الكنسية، وكهنة كنيسة "الأنبا تكلا" وعدد من كهنة الإسكندرية.

وألقى الأب القمص كيرلس قلته رئيس مجلس إدارة المستشفى والدكتور رفيق نجيب مدير المستشفى كلٌ كلمة، قدما خلالهما الشكر القداسة البابا.

وتحدث قداسة البابا في كلمته عن أهمية عمل الكنيسة الروحي والخدمي، وعن عظم العمل الطبي وخدمة المريض الذي يجب أن تقدمه المستشفى على أكمل وجه.

ومنح البابا هدايا تذكارية لمديري المستشفى السابقين والراحلين وأعضاء مجلس الإدارة السابقين، والمساهمين في تجهيز المستشفي، بينما قدم القمص كيرلس قلته هدية تذكارية باسم المستشفى لقداسة البابا.