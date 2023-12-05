الكاثوليكية تحيي ذكرى الطوباوي فيليب رينالدي الكاهن

تحتفل الكنيسة القبطية الكاثوليكية بذكرى الطوباوي فيليب رينالدي الكاهن، وبهذه المناسبة أطلق الأب وليم عبد المسيح سعيد الفرنسيسكاني، نشرة تعريفية قال خلالها: “ولد فيليب رينالدي في لومونفيرّاتو بإيطاليا، في 28 مايو عام 1856م وهوالثامن من بين تسعة إخوة لم تكن طباعه في الصغر تعِد بأن يغدو هذا الشاب قديساً لكن القديس يوحنا بوسكوعرف كيف يخرج الطيبة التي بداخله ليجعل منه مربياً صالحاً”.

تعرف فيليب على دون بوسكو منذ الصغر حتى أن والده أدخله في سن العاشرة مدرسة ميرابيلّولكن الصبي تركه بإرادته بعد بضعة أشهر. كتب له دون بوسكومحاولاً إقناعه بالعودة لكن فيليب لم يستجب. وعام 1874م توجه دون بوسكوبنفسه إلى لومونفيراتوليقنعه بالانضمام إليه في تورينوإلا أن محاولات القديس باءت بالفشل. بعد ثلاثة أعوام تمكن دون بوسكوأخيراً من إقناعه بعد أن ربح قلبه، وفي سن الواحد والعشرين بدأ رينالدي مسيره في طريق الدعوة.

عام 1880 م قدم فيليب النذور المؤبدة بعد أن أمضى فترة الابتداء التي أشرف عليها دون بوسكوبنفسه. وبفضل إصرار دون بوسكواستجاب فيليب رينالدي لدعوة الرب وسيم كاهناً في ديسمبر من عام 1882م. لم يمض وقت طويل إلا وعينه دون بوسكومديراً لمدرسة دعوات، وبعد فترة انتقل إلى تورينو. وقبل أيام من وفاة دون بوسكورغب رينالدي بالاعتراف لديه وقبل أن يمنحه دون بوسكوالحلة قال له كلمة واحدة فقط: “التأمل".

عام 1889م عينه الأب ميشيل روا مديراً في ساريا في إسبانيا ثم ما لبث أن غدا رئيساً إقليميا لإسبانيا والبرتغال وفي فترة قصيرة أقام تسعة بيوت سالسية جديدة ما ترك الأب روا مندهشاً لدى زيارته فقام بتعيينه نائباً للرهبنة وخلال هذه الفترة ومع المسؤوليات الكبيرة التي كانت تقع على عاتقه لم ينسى الأب رينالدي أنه أولاً كاهن خادم للرب فاستمر بتأدية واجبه بفرح وحماسة وبمحبة وذكاء.

وبعد وفاة الأب روا عينه خليفة دون بوسكوالثاني الأب آلبيرا نائباً له واستمر على هذا الحال إلى أن غدا هونفسه رئيساً عاماً وانتخب كخليفة دون بوسكوالثالث عام 1922م، كشفت هذه المرحلة الجديدة من حياة الطوباوي رينالدي عن مواهب الأب التي تمتع بها وروح الإبداع التي تحلى بها، فأطلق العديد من المبادرات: كالاهتمام بالدعوات، وتأهيل مراكز خاصة بالمساعدة الروحية والاجتماعية للشبيبة العاملة، والإرشاد والدعم لبنات مريم ام المعونة. كما أولى عناية كبرى بالسالزيان المعاونين، أسس اتحاد خريجي وخريجات دون بوسكووبنات مريم أم المعونة. فضلاً عن هذا كله بدأ بشكل جديد من أشكال الحياة المكرسة وهوما عرف لاحقاً ب “متطوعات دون بوسكو".

عمل كثيراً من أجل الإرساليات، اهتم بالتكوين الروحي للعائلة السالسية وكان كما دون بوسكويوكل كل شيء للعذراء مريم والعناية الإلهية حتى أن السالسي الكبير دون فرانتشيزيا قال عنه: “لا ينقص دون رينالدي إلا صوت دون بوسكو".