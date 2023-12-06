اليوم.. مؤتمر صحفي للمدير التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات للإعلان عن مستجدات الرئاسية 2024

يعقد المستشار أحمد بنداري المدير التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، اليوم الأربعاء، مؤتمر صحفي للإعلان عن كافة المستجدات الرئاسية 2024، حسبما ذكرت فضائية “إكسترا نيوز”.

وعقدت الانتخابات بالداخل من الساعة 9 صباحا وحتى الساعة 9 مساء لمدة ثلاثة أيام الأحد والإثنين والثلاثاء 10 و11 و12 ديسمبر 2023.

ومن المقرر أن تعلن نتيجة انتخابات الرئاسة المصرية القادمة وتنشر فى الجريدة الرسمية 18 ديسمبر 2023.

ـ حددت الهيئة يومي 19 و20 ديسمبر لتقديم الطعون وقيدها بجدول المحكمة الإدارية العليا، ومدة الفصل في الطعون أمام المحكمة الإدارية العليا لمدة 10 أيام تبدأ من يوم 21 ديسمبر وحتى يوم 30 ديسمبر.

ـ تبدأ انتخابات الإعادة للمصريين في الخارج أيام 5 و6 و7 يناير وتتوقف الحملة الانتخابية وبدء فترة الصمت الدعائي الثاني يوم 7 يناير.

ـ تجرى انتخابات جولة الإعادة للمصريين بالداخل أيام 8 و9 و10 يناير على أن تنتهي عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة بشأن جميع المسائل المتعلقة بالاقتراع يوم 11 يناير.