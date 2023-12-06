الأربعاء 06 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز

اقتصاد

ياسر عبد الحليم: مهلة 24 ساعة لسداد المستحقات المالية لوصلات المياه الخلسة بالسادات

صورة من الحدث
صورة من الحدث

أكد المهندس ياسر عبد الحليم رئيس جهاز مدينة السادات، أهمية تنفيذ تعليمات الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، لرؤساء أجهزة المدن وتوجيهات المهندس عبد المطلب ممدوح عمارة نائب رئيس الهيئة لقطاع التنمية وتطوير المدن، بضرورة مواجهة وصلات مياه الشرب الخلسة التي تستخدم في المدن وقطع المياه عنها بشكل فوري وعدم تكرارها مستقبلًا، مع ضرورة تحصيل حق الدولة من مياه الشرب.

 

وفي سياق متصل شدد المهندس ياسر عبدالحليم حسن رئيس جهاز تنمية مدينة السادات، على استمرار المرور الدوري  على كافة المناطق بالمدينة للتصدي بكل حزم لحالات التعدي على مرافق الدولة.

 

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تفاصيل مستحقات المالية بالمناطق السكنية والصناعية بمدينة السادات 

 

وكلف المهندس ياسر عبد الحليم رئيس جهاز مدينة السادات صباح اليوم الأربعاء، إدارة التنمية بالقيام بشن حملة مكبرة  بالتعاون مع شرطة التعمير بالمرور على  مختلف المناطق  السكنية والصناعية بالمدينة وأسفرت الحملة عن اكتشاف وقطع عدد  ١٠٤  وصلات خلسة بالمنطقة السكنية ٢٣ وتحرير المحاضر المخالفة، بالإضافة إلى رفع عدد  ٢  عداد  مياه قطر ٣ إحداهما معطل والآخر مديونية مستحقة بالمنطقة الصناعية السادسة. 


وكشف المهندس ياسر عبد الحليم حسن، أن الحملة  أسفرت أيضًا عن تحصيل مديونيات مستحقة لدى المواطنين والمصانع  بمبلغ مليون جنيه مع منح مهلة مدة ٢٤ ساعة للشركات والعملاء  لسداد المديونية المستحقة.

مليون جنيه حصيلة سداد مدينة السادات

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