الأربعاء 22 نوفمبر 2023
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اقتصاد

رئيس جهاز السادات يتابع أعمال تطوير المناطق الصناعية (صور)

جولة ياسر عبد الحليم
جولة ياسر عبد الحليم رئيس جهاز مدينة السادات

أكد ياسر عبد الحليم، رئيس جهاز مدينة السادات، أهمية تنفيذ تعليمات د.عاصم الجزار وزير الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية لرؤساء اجهزة المدن وتوجيهات عبدالمطلب عمارة نائب رئيس الهيئة لقطاع التنمية وتطوير المدن بالمتابعة الدورية للمشروعات التى تقوم بتنفيذها الهيئة.

وقام رئيس جهاز السادات، يرافقه نواب ومعاونى رئيس الجهاز ومديرى الادارات التنفيذية بالقيام بجولة تفقدية لمتابعة مشاريع الاسكان بالمدينة. 

تابع عبدالحليم والوفد المرافقة المرورعلى بالمناطق الصناعية بدءًا من المنطقة الصناعيه الاولى حتى المنطقة الصناعية السابعة، كما تفقد مجمع الصناعات الصغيرة للاطمئنان على رفع مستوى النظافة العامة داخل المنطقة. 

نبه مسؤولي جهاز مدينة السادات على أصحاب المصانع بالقيام بالنظافة والتجميل حول كل مصنع حتى يظهر بالمظهر الحضارى وتحسين الرؤية البصرية، مؤكدًا على جميع الادارات التنمية والنظافة والاشغالات برفع المخالفات والتشوينات لمواد البناء بالمنطقة الصناعية ومحاسبة المخالفين بقفل الطرق الرئيسية واتخاذ الإجراءات القانونية ضده.

كما تابع مسئولي جهاز مدينة السادات تنفيذ أعمال الطرق بالمناطق الصناعية واعمال المتابعة للشركات المنفذة وملاحظة وجود المخلفات الناتجة عن المباني التي تم القائها داخل المناطق الصناعية، مؤكدًا ضرورة رفع اعمال تشوينات مواد بناء داخل المناطق الصناعية كما تم المرور على المنطقة الصناعية الثامنة لمتابعة أعمال تنفيذ المرافق  والتنبيه على  الشركات المنفذه بسرعه الانتهاء من الاعمال طبقا للبرنامج الزمني. 

خلال الجولة التفقدية تحرير محضر وقطع المياه للوصلات 

وخلال الجولة التفقدية لمسئولي جهاز مدينة السادات تم  ضبط عمليات تحجير للتربه داخل المنطقة الصناعية الثامنة وكلف  إدارة الامن بالتحفظ علي المعدات داخل الجهاز واتخاذ الإجراءات القانونية. 

المناطق الصناعية المنطقة الاولى السابعة رئيس السادات ياسر الحليم

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