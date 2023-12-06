الأربعاء 06 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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رئيس الطائفة الإنجيلية يستقبل وفدًا من الكنيسة الإنجيلية المشيخية بأمريكا

الدكتور القس أندريه
الدكتور القس أندريه زكى

استقبل الدكتور القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، والدكتور القس راضي عطالله، رئيس سنودس النيل الإنجيلي، والدكتور القس رفعت فتحي، الأمين العام لسنودس النيل الإنجيلي، وفدًا رفيع المستوى من قيادات الكنيسة الإنجيلية المشيخية بالولايات المتحدة الأمريكية، وكان على رأس الوفد الدكتورة ديانا رايت، مديرة العلاقات المسكونية، والدكتورة سارة ليشرنيس، نائبة المدير التنفيذي لوكالة البعثات الإنجيلية، تأتي هذه الزيارة لمصر في سياق تعزيز العلاقات والتعاون وتبادل الخبرات بين الكنيسه الإنجيلية المشيخية بمصر والكنيسة الإنجيلية المشيخية بالولايات المتحدة الأمريكية.

جولة للوفد الأمريكي 

ورحب رئيس الإنجيلية بالوفد معربًا عن تقديره للعلاقات التاريخية والتعاون المستمر، وقال: "جميع كنائسنا وهيئاتنا تقدم الخدمات لجميع المصريين بمبادئ وقيم وطنية"، وخلال زيارته لشعب كنيسة عكاكة بمحافظة المنيا، قال: "نحن جميعًا أساس بناء وطننا الغالي مصر ومشاركتنا الإيجابية تصنع مستقبلنا".

وخلال اليومين الماضيين قام الوفد بمشاركة الدكتور القس أندريه بجولة في القاهرة والمنيا، وزيارة عدد من الكنائس والمؤسسات الإنجيلية، بحضور الدكتور القس راضي عطالله، رئيس سنودس النيل الإنجيلي، والدكتور القس رفعت فتحي، الأمين العام لسنودس النيل الإنجيلي، وتضمنت جولة الوفد في القاهرة مركز خدمات المسنين، لخدمة الرابطة العامة للسيدات، التابعة لسنودس النيل الإنجيلي، بجانب زيارة مدارس الأمانة العامة للمؤسسات التعليمية لسنودس النيل الإنجيلي، كلية رمسيس، وكلية رمسيس الجديدة، كما قام الوفد بزيارة كلية اللاهوت الإنجيلية بالعباسية.

وفي محافظة المنيا، قام الوفد بجولة شملت قرية بني مهدي والتعرف على نشاط الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية في مجال التنمية المحلية والحوار، والكنيسة الإنجيلية بعكاكة، والتقى قسوس مجمع المنيا الإنجيلي بالكنيسة الإنجيلية الثانية، كما زار الوفد مستشفى حورس التابع للهيئة الإنجيلية، والكنيسة الإنجيلية -تحت الإنشاء- بأرض سلطان.

ومن جانبهم عبر أعضاء الوفد الأمريكي عن سعادتهم الكبيرة بزيارة جمهورية مصر العربية، ولقاء الدكتور القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، والدكتور القس راضي عطالله، رئيس سنودس النيل الإنجيلي، والدكتور القس رفعت فتحي، الأمين العام لسنودس النيل الإنجيلي، والتعرف على نشاط الكنائس المشيخية والهيئة الإنجيلية، مؤكدين خلال الجولة بأن الكنائس والهيئات الإنجيلية في مصر تقدم خدمات مخلصة للمصريين وأهمها التعليم والتنمية والحوار، وأن حياة المصريين عامرة بالسلام والعيش المشترك، وصعيد مصر زاخر بالحياة.

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