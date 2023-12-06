الأربعاء 06 ديسمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

حريق فى مبنى تحت الإنشاء بمطار القاهرة

جريدة الدستور

تمكنت قوات الحماية المدنية بالقاهرة، اليوم الأحد، من السيطرة على حريق شب في مبنى تحت الإنشاء في مطار القاهرة.

وتبين أن الحريق محدود وقع خارج حدود مطار القاهرة في مبنى تحت الإنشاء يتبع إحدى شركات الشحن، على الفور انتقلت رجال الحماية المدنية بالمطار، والسيطرة على الحريق في غضون دقائق معدودة، دون أن يخلف أي خسائر أو إصابات.

وتعزز سلطات مطار القاهرة الدولي بالتعاون مع وزارة الطيران المدني، سبل الحماية والأمان والسلامة داخل مباني ركاب مطار القاهرة الدولي والمباني الملحقة، عبر استخدام أحدث الأجهزة وأنظمة الحماية منعًا لحدوث أي مواقف طارئة قد تعرقل سير الحركة الجوية بالمطار أو تؤثر على مداخله. 

قوات الحماية المدنية حريق مطار القاهرة مبنى تحت الإنشاء خسائر

مواد متعلقة

جمارك مطار القاهرة الدولي تحرر 36 محضر تهرب وضبط جمركي خلال نوفمبر الماضي

القاهرة الإخبارية: وصول 3 طائرات مساعدات من الأردن والسعودية وعمان إلى مطار العريش

الأكثر قراءة

عاجل| بينهم مستشار وزير التموين.. القصة الكاملة للتحقيق مع المتلاعبين بأسعار السلع الغذائية

عاجل.. الباز يكشف سر خطيئة عمرو أديب مع سمير غطاس (فيديو)

التاريخ الأسود لعمرو أديب.. عروض هزلية للنيل من مصر بسياسة "أبجنى تجدنى"؟

اسمان و5 جوازات سفر.. الرحلة الغامضة للمشبوه "سمير غطاس"

وزيرة الثقافة تدعم مبادرة الدستور «صوتك لمصر» لتحفيز المواطنين لانتخابات 2024

عاجل.. حماس ترد على مزاعم بايدن بشأن اغتصاب النساء أثناء طوفان الأقصى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مدحت بشاى

فى المشاركة السياسية الخير الأسمى

محمد رفعت

رسائل تصويت المصريين

جلال حمام

جيشنا.. قوة الردع التى يهابها الأعداء

عبد الرحيم طايع

عوِّودوا أنفسكم وأولادكم الانتخابات

أميرة عبد الكريم

الطريق من "نبت" وزيرة مصر القديمة إلى "رئيسة وزراء" الجمهورية الجديدة

إبراهيم داود

يوجد أمل أيضًا

وائل لطفي

حقيقة واقعة

ماجد حبته

أخبار سيئة من أوكرانيا!

صور

افتتاح معرض الصناعات الدفاعية والعسكرية "إيديكس 2023"

الحزن يخيم على الوسط الفنى فى جنازة أشرف عبدالغفور

وفد المتحدة للخدمات الإعلامية يزور المصابين الفلسطينيين بمصر

محطة تل أبيب

المزيد

الرئاسة الفلسطينية تحذر من تصعيد الاحتلال جرائمه فى غزة والضفة الغربية

الرئاسية لشؤون الكنائس تطالب بوقف فوري لإطلاق النار والاعتراف بدولة فلسطين

الاحتلال الإسرائيلى ينقل معتقلًا من 37 عامًا إلى المستشفى