حريق فى مبنى تحت الإنشاء بمطار القاهرة

تمكنت قوات الحماية المدنية بالقاهرة، اليوم الأحد، من السيطرة على حريق شب في مبنى تحت الإنشاء في مطار القاهرة.



وتبين أن الحريق محدود وقع خارج حدود مطار القاهرة في مبنى تحت الإنشاء يتبع إحدى شركات الشحن، على الفور انتقلت رجال الحماية المدنية بالمطار، والسيطرة على الحريق في غضون دقائق معدودة، دون أن يخلف أي خسائر أو إصابات.



وتعزز سلطات مطار القاهرة الدولي بالتعاون مع وزارة الطيران المدني، سبل الحماية والأمان والسلامة داخل مباني ركاب مطار القاهرة الدولي والمباني الملحقة، عبر استخدام أحدث الأجهزة وأنظمة الحماية منعًا لحدوث أي مواقف طارئة قد تعرقل سير الحركة الجوية بالمطار أو تؤثر على مداخله.