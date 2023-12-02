السبت 02 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

جمارك مطار القاهرة الدولي تحرر 36 محضر تهرب وضبط جمركي خلال نوفمبر الماضي

جريدة الدستور

حرر رجال جمارك الركاب بمطار القاهرة الدولي برئاسة الدكتور ماجد موسى رئيس الإدارة المركزية للجمارك، 36 محضر تهرب وضبط جمركي خلال شهر نوفمبر الماضى منها 7 محاضر في مبنى الركاب رقم (1) و13 محضر في مبنى الركاب رقم (2)  و13 محضر في مبنى الركاب رقم (3) والصالة الموسمية.

 

وجرى تحرير هذه المحاضر لركاب مصريين وأجانب وشملت المضبوطات كمية من الحشيش والماريجوانا والنباتات والزيوت المخدرة وشرائط العقاقير المخدرة السجائر الإلكترونية بها مواد مخدرة وقطع من الحلوى المطعمة بمخدر THC وCBD والمخدرات الأخرى المتنوعة والعملات وعدد من أجهزة قياس السكر والهواتف المحمولة والأسلحة البيضاء المتنوعة والمناظير التى يتم تركيبها على الأسلحة النارية ومستلزمات طب الأسنان والعظام.

 

 

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يأتي ذلك فى إطار تعليمات الشحات غتوري رئيس مصلحة الجمارك بتشديد الرقابة على المنافذ الجمركية وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركي.

 

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