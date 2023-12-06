الأربعاء 06 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

مايكل أرتيتا يغيب عن أرسنال أمام أستون فيلا في الدوري الإنجليزي

أرتيتا
أرتيتا

أعلن الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم اليوم الأربعاء، إيقاف الإسباني مايكل أرتيتا المدير الفني لأرسنال للقاء واحد.

وأكد الاتحاد، أن أرتيتا حصل على إنذار بسبب احتفاله بهدف ديكلان رايس في لقاء لوتون تاون، وبالتالي سيغيب عن القيادة الفنية من أرض الملعب في مواجهة أستون فيلا السبت المقبل، لحصوله على 3 إنذارات.

وحقق فريق أرسنال انتصارًا مهمًا على حساب مضيفه لوتون تاون بأربعة أهداف مقابل ثلاثة، في الجولة الخامسة عشرة لبطولة الدوري الإنجليزي.

وافتتح جابرييل مارتينيلي التسجيل لأرسنال في الدقيقة 20 من متابعة لتمريرة بوكايو ساكا.

وعادل جبريل أوشو النتيجة للوتون تاون في الدقيقة 25، قبل أن يرد المهاجم البرازيلي جابرييل جيسوس بهدف ثان للفريق اللندني في الدقيقة 45، منهيا الشوط الأول بتقدم الضيوف.

وسجل إليجاه أديبوه هدف التعادل للوتون في الدقيقة 49، أعقبه زميله روس باركلي بهدف ثالث في الدقيقة 55 من متابعة لتمريرة تاوسوند.

وتمكن الألماني كاي هافيرتز من تسجيل هدف التعادل لأرسنال في الدقيقة 60.

وقبل انتهاء المباراة، تحديدًا في الدقيقة 97، استطاع ديكلان رايس تسجيل رابع أهداف أرسنال، ليهدي فريقه نقاط الانتصار.

وبتلك النتيجة، ارتفع رصيد أرسنال لـ36 نقطة في صدارة جدول ترتيب المسابقة، فيما تجمد رصيد لوتون تاون عند 9 نقاط في المركز السابع عشر.

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