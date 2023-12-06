أرسنال يحقق انتصارًا قاتلًا على لوتون تاون فى الدورى الإنجليزى

حقق فريق أرسنال انتصارًا مهمًا وقاتلًا على حساب مضيفه لوتون تاون بأربعة أهداف مقابل ثلاثة في الجولة الخامسة عشرة لبطولة الدوري الإنجليزي.

وافتتح جابرييل مارتينيلي التسجيل لـ أرسنال في الدقيقة 20 من متابعة لتمريرة بوكايو ساكا.

وعادل جبريل أوشو النتيجة لـ لوتون تاون في الدقيقة 25، قبل أن يرد المهاجم البرازيلي جابرييل جيسوس بهدف ثان للفريق اللندني في الدقيقة 45، منهيا الشوط الأول بتقدم الضيوف.

وسجل إليجاه أديبوه هدف التعادل لـ لوتون في الدقيقة 49، أعقبه زميله روس باركلي بهدف ثالث في الدقيقة 55 من متابعة لتمريرة تاوسوند.

وتمكن الألماني كاي هافيرتز من تسجيل هدف التعادل لـ أرسنال في الدقيقة 60.

وقبل انتهاء المباراة، تحديدًا في الدقيقة 97، استطاع ديكلان رايس تسجيل رابع أهداف أرسنال، ليهدي فريقه نقاط الانتصار.

وبتلك النتيجة، ارتفع رصيد أرسنال لـ 36 نقطة في صدارة جدول ترتيب المسابقة، فيما تجمد رصيد لوتون تاون عند 9 نقاط في المركز السابع عشر.