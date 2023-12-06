الأربعاء 06 ديسمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

أرسنال يحقق انتصارًا قاتلًا على لوتون تاون فى الدورى الإنجليزى

أرسنال
أرسنال

حقق فريق أرسنال انتصارًا مهمًا وقاتلًا على حساب مضيفه لوتون تاون بأربعة أهداف مقابل ثلاثة في الجولة الخامسة عشرة لبطولة الدوري الإنجليزي.

وافتتح جابرييل مارتينيلي التسجيل لـ أرسنال في الدقيقة 20 من متابعة لتمريرة بوكايو ساكا.

وعادل جبريل أوشو النتيجة لـ لوتون تاون في الدقيقة 25، قبل أن يرد المهاجم البرازيلي جابرييل جيسوس بهدف ثان للفريق اللندني في الدقيقة 45، منهيا الشوط الأول بتقدم الضيوف.

وسجل إليجاه أديبوه هدف التعادل لـ لوتون في الدقيقة 49، أعقبه زميله روس باركلي بهدف ثالث في الدقيقة 55 من متابعة لتمريرة تاوسوند.

وتمكن الألماني كاي هافيرتز من تسجيل هدف التعادل لـ أرسنال في الدقيقة 60.

وقبل انتهاء المباراة، تحديدًا في الدقيقة 97، استطاع ديكلان رايس تسجيل رابع أهداف أرسنال، ليهدي فريقه نقاط الانتصار.

وبتلك النتيجة، ارتفع رصيد أرسنال لـ 36 نقطة في صدارة جدول ترتيب المسابقة، فيما تجمد رصيد لوتون تاون عند 9 نقاط في المركز السابع عشر.

ارسنال لوتون تاون ديكلان رايس الدورى الانجليزى الدوري

مواد متعلقة

الاتحاد السعودى يرفض احتجاج الهلال على طرد على البليهى أمام النصر

الشوط الأول: سيراميكا يتقدم على إنبي بهدف أحمد ياسر ريان

تشكيل إنبي لمواجهة سيراميكا كليوباترا في دوري نايل

دوري نايل.. تشكيل فريق سيراميكا كليوباترا لمواجهة إنبي

يورجن كلوب: صلاح أحد أعظم اللاعبين فى تاريخ كرة القدم

تشكيل النصر أمام استقلال دوشنبه في دوري أبطال آسيا

"الفتى الذهبى" بيلينجهام: شرف كبير أن أنضم لقائمة المتوجين بالجائزة

أول تعليق من أحمد حجازي بعد مشاركته مع اتحاد جدة منذ الإصابة

الأكثر قراءة

التاريخ الأسود لعمرو أديب.. عروض هزلية للنيل من مصر بسياسة "أبجنى تجدنى"؟

اسمان و5 جوازات سفر.. الرحلة الغامضة للمشبوه "سمير غطاس"

عاجل.. الباز يكشف سر خطيئة عمرو أديب مع سمير غطاس (فيديو)

عاجل|"نزل من مكتبه بالكلبشات".. تفاصيل القبض على مستشار وزير التموين و8 آخرين بشبكة فساد

عاجل| سيول غزيرة تضرب مرسى علم وانقطاع الكهرباء عن غالبية الأنحاء

عبدالمنعم سعيد: التصعيد الإسرائيلى فى غزة يُهدد بحرب إقليمية وشيكة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أميرة عبد الكريم

الطريق من "نبت" وزيرة مصر القديمة إلى "رئيسة وزراء" الجمهورية الجديدة

إبراهيم داود

يوجد أمل أيضًا

وائل لطفي

حقيقة واقعة

ماجد حبته

أخبار سيئة من أوكرانيا!

أميرة عبدالكريم

الطريق من "نبت" وزيرة مصر القديمة إلى "رئيسة وزراء" الجمهورية الجديدة

محمد قدري

مصطفى أمين باكيًا.. والسبب عمرو أديب

علي سعدة

المرحلة الأولى للانتخابات المصرية.. والنموذج العالمى المشرف

عبد الرحيم طايع

الأشياء التى تهم عموم المواطنين

صور

افتتاح معرض الصناعات الدفاعية والعسكرية "إيديكس 2023"

الحزن يخيم على الوسط الفنى فى جنازة أشرف عبدالغفور

وفد المتحدة للخدمات الإعلامية يزور المصابين الفلسطينيين بمصر

محطة تل أبيب

المزيد

عاجل| مصر تدين قرار إسرائيل بناء مستوطنة جديدة فى أراضى القدس الشرقية المحتلة

16060 مواطنًا.. الصحة الفلسطينية تعلن آخر إحصائية لعدوان الاحتلال في اليوم الـ60

الاحتلال: "اليوم أكثر أيام العملية البرية من حيث الجرحى والمعارك"