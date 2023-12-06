الأربعاء 06 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

وكيل الصحة بأسيوط يفاجئ العاملين بالقومسيون الطبي

جانب من الجولة
جانب من الجولة

أجرى الدكتور محمد زين الدين حافظ، وكيل وزارة الصحة بأسيوط، وجلال زيدان، مدير عام الإدارة العامة للشؤون المالية والإدارية بمديرية الصحة، جولة تفقدية مفاجئة بالقومسيون الطبي العام بمدينة أسيوط، وذلك في إطار متابعة سير العمل والوقوف على مدى جودة الخدمة المقدمة للمواطنين واطلع على واقع العمل واحتياجاته وسبل تطوير الأداء في القومسيون الطبي بما يعزز جودة الخدمة المقدمة للمواطنين.

وتابع وكيل الوزارة ومرافقوه بداية جلسة عمل القومسيون والتأكد من سير العمل بها ووجه بالتيسير على المرضى والتأكد من تواجد القوى البشرية ومناظرة ملفات متلقى الخدمة والتأكد من تدوين بياناتها بالسجلات.

ووجَّه وكيل الوزارة خلال جولته بضرورة حسن استقبال المترددين على القمسيون الطبي وتوفير طاقم عمل إداري متميز لإنجاز الأوراق وتقديم الدعم الفني والمعنوي لجميع المترددين من أصحاب المعاشات تكافل وكرامة.

كما وجّه بالعمل على توفير الأطقم الطبية المناسبة لاستيعاب أكبر عدد من المرضى والمترددين ومنع التكدس والتأكيد علي تقديم أفضل الخدمات للمواطنين.

وخلال لقاؤه بمدير عام القمسيون الطبي العام استمع وكيل وزارة الصحة بالمحافظة إلى جميع الملاحظات والأفكار التي من شأنها تطوير العمل ووضع حلول لبعض الإشكاليات التي تعتري العمل وتقلل من فعاليته.

من جهته، عبّر الدكتور محمد زين الدين حافظ وكيل وزارة الصحة بالمحافظة عن شكره للكوادر الطبية العاملة في القومسيون الطبي، مشيدًا بدورهم في تقييم الحالات المرضية وجهودهم المتواصلة في تحديث دليل نسب العجر والعمل على إنجازه بأسرع وقت ممكن.

وفي ختام جولته التقي "زين" بعدد من المراجعين واستمع إلى انطباعهم حول سير العمل ومدى رضاهم عن التسهيلات والخدمات المقدمة في القمسيون.

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الدكتور محمد زين الدين حافظ وكيل وزارة الصحة بأسيوط جلال زيدان مدير عام الإدارة العامة للشؤون المالية بالقومسيون الطبي العام متابعة سير العمل

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