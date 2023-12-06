الأربعاء 06 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

اليوم.. مؤتمر جماهيرى لتأييد المرشح الرئاسى "السيسى" فى الانتخابات الرئاسية بالغردقة

تجهيزات مؤتمر دعم
تجهيزات مؤتمر دعم السيسي

ينظم أهالى مدينة الغردقة، مساء اليوم الأربعاء، مؤتمرا جماهيريا حاشدا لدعم المرشح الرئاسى عبد الفتاح السيسى فى الانتخابات الرئاسية المقبلة والمقرر عقدها بداية الأسبوع المقبل.

ويقام المؤتمر داخل سرادق ضخم بمنطقة شارع الحجاز بمدينة الغردقة، ومن المتوقع أن يتجاوز الحضور الآلاف من مواطنى المدينة، وجميع طوائف المجتمع.

من جانبه، قال جمال الخضرى منظم المؤتمر، إنه تم الانتهاء من جميع الاستعدادات النهائية الخاصة بالمؤتمر الجماهيرى لدعم المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، الذى من المقرر انطلاقه في السابعة من مساء اليوم الأربعاء.

تأييد السيسى

وأضاف الخضرى أن هذا المؤتمر الجماهيري جاء من أجل تأييد "السيسى" من أجل الحفاظ على ما تم إنجازه خلال الفترة الماضية، واستكمال مسيرة التنمية المستدامة والشاملة في جميع المجالات المختلفة، مؤكدًا أن المؤتمر يضم جميع طوائف مجتمع مدينة الغردقة ونخبة من المثقفين وممثلى الأحزاب السياسية والقبائل في البحر الأحمر.

وتابع أن رؤية الرئيس السيسي الشاملة للتنمية لم تتوقف عند مرحلة بناء المشروعات أو البنية التحتية أو بناء المدن الجديدة، لكن رؤيةالتنمية بدأت بالإنسان والمكان معًا، وذلك من خلال دعمه للمبادرات الصحية والثقافة ورعاية الموهوبين في شتى المجالات، مؤكدًا أن الرئيس لدية قناعة تامة بحق المصريين في التنمية ويسعي دائمًا للحفاظ علي هذا الحق من خلال تنفيذ الأعمال على أرض الواقع.

وشهدت مدينة الغردقة فعاليات المؤتمر الجماهيري الحاشد لتحالف الأحزاب المصرية، بمدينة الغردقة محافظة البحر الأحمر، وذلك لدعم اختيار السيسي رئيسًا للجمهورية في انتخابات الرئاسة المقبلة.

وشارك فى المؤتمر النائب تيسير مطر رئيس حزب إرادة جيل ووكيل لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ وأمين عام تحالف الأحزاب المصرية، والمستشار حسين أبوالعطا رئيس حزب المصريين، وعدد من رؤساء الأحزاب المشاركين في التحالف المصري للأحزاب المصرية.

ونظمت أمانة حزب المصريين بالبحر الأحمر، وتحت رعاية تحالف الأحزاب المصرية المؤتمر لدعم وتأييد انتخاب المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي في انتخابات رئاسة الجمهورية، وشارك في المؤتمر عدد كبير من رموز العمل السياسي والبرلماني وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ وكبار عواقل وعائلات البحر الأحمر.

الغردقة السيسي المرشح الرئاسي محافظة البحر الأحمر رموز العمل السياسي

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