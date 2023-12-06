الأربعاء 06 ديسمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

إصابة 11 شخصًا فى حادثي تصادم بمحور 26 يوليو والبدرشين

حادثي تصادم
حادثي تصادم

أصيب 11 شخصًا في  حادثي تصادم بمحور 26 يوليو والبدرشين وانتقل رجال المرور والإسعاف إلى مكان الحادثين.

وكانت غرفة عمليات المرور تلقت بلاغا يفيد بوقوع حادث تصادم سيارتين بمحور 26 يوليو مما تسبب فى كثافات مرورية وإصابة 6 أشخاص  وتم نقل المصابين إلى المستشفى ورفع آثار الحادث.

كما تلقت غرفة عمليات المرور بلاغا يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص بنطاق دائرة مركز شرطة البدرشين وانتقل رجال الشرطة وسيارات الإسعاف وتبين بالفحص اصابة 5 أشخاص نتيجة الحادث وجرى نقلهم الى المستشفى لتلقى العلاج اللازم وتم اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة تجاه الواقعة.

ادثى تصادم محور 26 يوليو رجال المرور كثافات مرورية عمليات المرور

مواد متعلقة

المرور تعيد فتح طريق أسيوط الغربي

الأكثر قراءة

عاجل| بينهم مستشار وزير التموين.. القصة الكاملة للتحقيق مع المتلاعبين بأسعار السلع الغذائية

عاجل.. الباز يكشف سر خطيئة عمرو أديب مع سمير غطاس (فيديو)

التاريخ الأسود لعمرو أديب.. عروض هزلية للنيل من مصر بسياسة "أبجنى تجدنى"؟

اسمان و5 جوازات سفر.. الرحلة الغامضة للمشبوه "سمير غطاس"

وزيرة الثقافة تدعم مبادرة الدستور «صوتك لمصر» لتحفيز المواطنين لانتخابات 2024

عاجل.. حماس ترد على مزاعم بايدن بشأن اغتصاب النساء أثناء طوفان الأقصى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مدحت بشاى

فى المشاركة السياسية الخير الأسمى

محمد رفعت

رسائل تصويت المصريين

جلال حمام

جيشنا.. قوة الردع التى يهابها الأعداء

عبد الرحيم طايع

عوِّودوا أنفسكم وأولادكم الانتخابات

أميرة عبد الكريم

الطريق من "نبت" وزيرة مصر القديمة إلى "رئيسة وزراء" الجمهورية الجديدة

إبراهيم داود

يوجد أمل أيضًا

وائل لطفي

حقيقة واقعة

ماجد حبته

أخبار سيئة من أوكرانيا!

صور

افتتاح معرض الصناعات الدفاعية والعسكرية "إيديكس 2023"

الحزن يخيم على الوسط الفنى فى جنازة أشرف عبدالغفور

وفد المتحدة للخدمات الإعلامية يزور المصابين الفلسطينيين بمصر

محطة تل أبيب

المزيد

الرئاسة الفلسطينية تحذر من تصعيد الاحتلال جرائمه فى غزة والضفة الغربية

الرئاسية لشؤون الكنائس تطالب بوقف فوري لإطلاق النار والاعتراف بدولة فلسطين

الاحتلال الإسرائيلى ينقل معتقلًا من 37 عامًا إلى المستشفى