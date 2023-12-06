الأربعاء 06 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

انتداب الطب الشرعي وسرعة ضبط المتهم.. قرارات النيابة في قتيل بدر

جثة
جثة

أمرت نيابة الشروق وبدر بالتصريح بدفن جثة نقاش تعدى عليه زوج شقيقه خطيبته بعد تعديه عليها بالضرب المبرح وذلك بعد انتداب الطب الشرعي لبيان سبب الوفاة.

كما أمرت بسرعة ضبط وإحضار المتهم بقتل خطيب شقيقه زوجته

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"غيرته السبب فى قتله".. أقوال ممرضة بدر خطيبة ضحية زوج شقيقتها

وأمرت النيابة العامة بالشروق وبدر أمس حجز خطيبة المجنى عليه ووالدتها لحين وصول التحريات الأمنية بعد اتهام والد المجنى عليه لهما بالاشتراك مع المتهم الرئيسي فى قتل نجله.

وكانت بداية الواقعة عندما ورد بلاغ لقسم شرطة بدر من أحد المستشفيات تفيد بوصول نقاش مصاب بكسر حاد في الجمجمة وتوفي على إثرها وبالانتقال والفحص تبين صحة البلاغ وبإجراء التحريات الأمنية الخاصة بالواقعة تبين صحة البلاغ وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة التحقيق.

النيابة العامة الشروق وبدر الطب الشرعي جثة طب شرعي

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