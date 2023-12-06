"الوقائع" تنشر قرار محافظة القليوبية باعتماد المخططات التفصيلية لمدن شبرا الخيمة

نشرت الوقائع المصرية قرار محافظة القليوبية رقم 1549 لسنة 2023 باعتماد المخططات التفصيلية لمدن (شبرا الخيمة) على أن تستكمل باقي الإجراءات المنصوص عليها في قانون البناء رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية وطبقًا للخرائط المعتمدة منّا في هذا الشأن.

ونص قرار محافظة القليوبية قرار رقم 1549 لسنة 2023 محافظ القليوبية بعد الاطلاع على القانون رقم 43 لسنة ١٩٧٩ بشأن نظام الإدارة المحلية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما ؛ وعلى القانون رقم 81 لسنة ٢٠١٦ بشأن الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية؛ وعلى القانون رقم 119 لسنة 2008 بشأن نظام البناء الموحد ولائحته التنفيذية ؛ وعلى موافقة المجلس التنفيذى للمحافظة بجلسته المنعقدة فى 21/6/2023؛ وعلى كتاب هيئة مستشارى مجلس الوزراء رقم (3-26285) فى 24/9/2023 بشأن الموافقة على اعتماد المخططات التفصيلية (لمدن شبرا الخيمة)؛ وعلى كتاب وزارة التنمية المحلية رقم (3/2524) فى 9/10/2023 ؛ وعلى مذكرة الإدارة العامة للتخطيط والتنمية العمرانية بالمحافظة وتأشيرتنا عليها فى 24/10/2023 ؛ وعلى كتاب الإدارة العامة للتخطيط والتنمية العمرانية بالمحافظة رقم (507+3م) فى 26/10/2023 بشأن طلب استصدار قرار باعتماد المخطط التفصيلى لمدن (شبرا الخيمة) ؛ وعلى مذكرة الإدارة العامة للشئون القانونية بالمحافظة فى الفتوى رقم 1632 لسنة 2023ز

قــــــــرر: المادة الأولى: تعتمد المخططات التفصيلية لمدن (شبرا الخيمة) على أن تستكمل باقى الإجراءات المنصوص عليها فى قانون البناء رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية وطبقًا للخرائط المعتمدة منا فى هذا الشأن.

المادة الثانية: ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويتم العمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.

المادة الثالثة: ينفذ هذا القرار فور صدوره، تحريرًا فى 7/11/2023 محافظ القليوبية عبدالحميد الهجان.