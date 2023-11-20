وزارة الإسكان تعتمد المخطط الاستراتيجي العام لسفاجا

نشرت الوقائع المصرية قراروزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية قرار رقم 951 لسنة 2023باعتماد المخطط الاستراتيجى العام لمدينة سفاجا بمحافظة البحر الأحمر طبقًا للمذكرة والخريطة المرفقة.



ونص قراروزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية قرار رقم 951 لسنة 2023 وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بعد الاطلاع على القانون رقم 2 لسنة 1973 بإشراف وزارة السياحة على المناطق السياحية واستغلالها ؛ وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛ وعلى القانون رقم 143 لسنة 1981 فى شأن الأراضى الصحراوية وتعديلاته ؛ وعلى قانون حماية الآثار الصادر بالقانون رقم 117 لسنة 1983 وتعديلاته ؛ وعلى القانون رقم 7 لسنة 1991 فى شأن بعض الأحكام المتعلقة بأملاك الدولة الخاصة وتعديلاته ؛ وعلى قانون البيئة الصادر بالقانون رقم 4 لسنة 1994 وتعديلاته ؛ وعلى قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية وتعديلاته ؛ وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 1982 لسنة 1969 بتعديل نطاق بعض محافظات الجمهورية ؛ وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 1093 لسنة 1973 بإنشاء الهيئة العامة للتخطيط العمرانى وتعديلاته ؛ وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 269 لسنة 2018 بتشكيل الحكومة وتعديلاته ؛ وعلى موافقة هيئة عمليات القوات المسلحة بوزارة الدفاع رقم 4348 لسنة 2022 بتاريخ 17/11/2022 على المخطط الاستراتيجى العام لمدينة سفاجا بمحافظة البحر الأحمر بالضوابط والاشتراطات وقيود الارتفاعات الواردة بها ؛ وعلى موافقة اللجنة الدائمة لاعتماد الأحوزة العمرانية على الحيز العمرانى لمدينة سفاجا بمحافظة البحر الأحمر بجلستها بتاريخ 22/11/2022 ؛ وعلى الاشتراطات البنائية ومنظومة التراخيص المعتمدة من المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية ؛ وعلى موافقة السيد الأستاذ الدكتور المهندس رئيس مجلس الوزراء على استكمال إجراءات اعتماد المخطط الاستراتيجى العام لمدينة سفاجا بمحافظة البحر الأحمر بكتاب هيئة مستشارى مجلس الوزارء الصادر برقم (3- 26116) بتاريخ 21/9/2023 ؛ وعلى مذكرة السيدة الدكتورة المهندسة رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتخطيط العمرانى بشأن طلب اعتماد المخطط الاستراتيجى العام لمدينة سفاجا بمحافظة البحر الأحمر ؛



قــــــرر: ( المـادة الأولى ) يُعتمد المخطط الاستراتيجى العام لمدينة سفاجا بمحافظة البحر الأحمر طبقًا للمذكرة والخريطة المرفقة



( المـادة الثانية ) يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية ويُعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره. صدر فى 30/10/2023 وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية أ.د.م/ عاصم عبد الحميد الجزار.