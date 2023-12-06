إدراج 6 محطات جديدة لخريطة مترو الخط الثالث

قال مصدر مسئول بوزارة النقل إنه تم وضع خريطة محطات المترو المحدثة للخط الثالث وإدراج المحطات الجديدة على تلك الخريطة.

وأشار إلى عملية التحدث التى تمت بمحطات المترو المحدثة للخط الثالث داخل المحطات.

وأضاف المصدر، لـ"الدستور"، أنه تم تظليل المحطات المتوقع افتتاحها للركاب قريبا باللون الأخضر وهي: السودان - إمبابة - البوهي - القومية - الطريق الدائري وأخيرًا محور روض الفرج.

وأشار إلى أن وزارة النقل تستعد لافتتاح 6 محطات مترو جديدة تدخل ضمن خطة الدولة في توسعة شبكة خطوط المترو، حيث يتم وضع اللمسات الأخيرة استعدادًا للتشغيل التجريبي لافتتاحها.

وأوضح أن من المتوقع أن تضيف الـ6 محطات 300 ألف راكب يوميًا.

جدير بالذكر أن الهيئة القومية للأنفاق انتهت من إنشاء محطة مترو السودان، والتي تستوعب 50 ألف راكب يوميًا، ومن المقرر تشغيلها خلال أيام، حيث تخدم المحطة سكان المناطق المحيطة بشارع السودان وتقع ضمن الخط الثالث لمترو الأنفاق.

وفي هذا السياق، أشار وزير النقل، الفريق كامل الوزير، خلال تصريحات صحفية، إلى أن الخط الثالث للمترو بطول 41.2 كم، وبعدد 34 محطة، و81 قطارًا، والذي ينقل 1.5 مليون راكب يوميًا، وأن تنفيذ الخط الرابع للمترو بطول 46.5 كم، وبعدد 41 محطة، و23 قطارًا، وينقل 1.5 مليون راكب يوميًا.

وأشار الوزير إلى ورش خطوط المترو، الخط الثاني (ورشة شبرا) في عام 2014، وورشة الخط الثالث بالسلام في عام 2023، ومشروع مترو إسكندرية بطول 21.7 كم، وعدد 20 محطة، وطاقة نقل 1.5 مليون راكب يوميًا.

كما أوضح مشروع ترام الرمل بطول 13.2 كم، وعدد محطات 24 محطة، وطاقة نقل 300 ألف راكب يوميًا، وكذلك مشروع الخط السادس للمترو بطول 34 كم، وعدد محطات 26 محطة، وبطاقة نقل 1.5 مليون راكب يوميًا.