الجريدة الرسمية تنشر قرار محافظة الوادي الجديد باعتماد المخططات التفصيلية لعدة قرى

نشرت الوقائع الرسمية قرار محافظة الوادى الجديد رقم 126 لسنة 2023 باعتماد المخططات التفصيلية لمدينة الفرافرة و41 قرية بالمحافظة بمراكز الخارجة - الفرافرة - بلاط - باريس طبقًا لموافقة رئيس مجلس الوزراء.

ونص قرار محافظة الوادى الجديد قرار رقم 126 لسنة 2023 محافظ الوادى الجديد بعد الإطلاع على القانون رقم 43 لسنة ١٩٧٩ بإصدار قانون الإدارة المحلية ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 707 لسنة 1979 وما تلاهما من تعديلات ؛ وعلى القانون رقم 81 لسنة ٢٠١٦ بشأن الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية ؛ وعلى مذكرة الإدارة العامة للتخطيط والتنمية العمرانية المؤرخة 16/2/2023 بخصوص تنفيذ أعمال المخططات التفصيلية للقرى والمدن التي تم اعتماد لمخططات استراتيجية لها والمصدق عليها منا في 20/2/2023 .

قــــــــرر: مادة أولى - يعتمد المخططات التفصيلية لمدينة الفرافرة وعدد (41) قرية بالمحافظة بمراكز (الخارجة - الفرافرة - بلاط - باريس) طبقًا لموافقة رئيس مجلس الوزراء.

مادة ثانية - يتولى مركز المعلومات نشر المخطط المعتمد في الوقائع المصرية طبقًا لنص المادة (16) من قانون البناء الصادر برقم 119 لسنة ٢٠٠٨

مادة ثالثة - على جميع جهات الاختصاص تنفيذ قرارنا هذا فور صدوره كل فيما يخصه. صدر فى 27/3/2023 محافظ الوادي الجديد لواء أ.ح دكتور محمد سالمان الزملوط.

يذكر أن اعتماد وتعديل المخططات او الأحوزة العمرانية تتم وفق تضمن قرار رئيس الجمهورية رقم ٢٦٩ لسنة ٢٠١٨ بتشكيل الحكومة وتعديلاته؛ وعلى القرار الوزاري الصادر باعتماد المخططات الاستراتيجية العامة وعلى موافقة هيئة عمليات القوات المسلحة - وزارة الدفاع وعلى تعديل قيود الارتفاع بالمخطط الاستراتيجي العام طبقًا للضوابط والاشتراطات وقيود الارتفاعات الواردة بها مع الالتزام بباقي شروط وضوابط الموافقة والمتضمن الموافقة على تعديل قيود الارتفاع.