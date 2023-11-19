"الوقائع" تنشر قرار محافظة القاهرة باعتماد مشروع تخطيط منطقة حكر السكاكينى القديم

نشرت الوقائع الرسمية قرار محافظة القاهرة قرار محافظ القاهرة رقم 5599 لسنة 2023، بشأن اعتماد مشروع تخطيط منطقة حكر السكاكينى القديم بحى الشرابية كمنطقة خدمات لصالح المحافظة.

منطقة خدمات لصالح محافظة القاهرة

ونص قرار محافظة القاهرة قرار محافظ القاهرة رقم 5599 لسنة 2023 بشأن اعتماد مشروع تخطيط منطقة حكر السكاكينى القديم بحى الشرابية كمنطقة خدمات لصالح المحافظة.

أنه بعد الاطلاع على القانون رقم 43 لسنة 1979 بشأن نظام الإدارة المحلية ولائحته التنفيذية وتعديلاتها ؛ وعلى قانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية وتعديلاتها ؛ وعلى قرار محافظ القاهرة رقم 5725 لسنة 2017 بشأن إعلان مناطق الخطورة الثانية الواقعة بأحياء محافظة القاهرة الواردة ضمن الخريطة القومية لحصر المناطق غير الآمنة المعدة من قبل صندوق تطوير المناطق العشوائية كمناطق إعادة تخطيط.

وبناء على مذكرة مديرية الإسكان والمرافق (الإدارة العامة للتخطيط والتنمية العمرانية) بشأن اعتماد مشروع تخطيط منطقة حكر السكاكينى القديم بحى الشرابية كمنطقة خدمات لصالح المحافظة والمعتمدة منا بتاريخ 25/2/2023 ؛ وبناء على موافقة المجلس التنفيذى للمحافظة بجلسته المنعقدة بتاريخ 19/3/2023 ؛ وبناء على صورة كتاب السيد اللواء رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب المحافظ برقم وارد 4764 بتاريخ 15/8/2023 والمرفق به صورة الكتاب الوارد من السيد وزير التنمية المحلية بشأن طلب اعتماد مشروع المخطط التفصيلى لمنطقة حكر السكاكينى القديم والمتضمن اعتماد السيد د. م. رئيس مجلس الوزراء على المشروع

تفاصيل القرار

قــرر: مادة أولى - اعتماد مشروع المخطط التفصيلى لمنطقة حكر السكاكينى القديم بحى الشرابية كمنطقة خدمات لصالح المحافظة طبقًا لما يلى:

1- إلغاء خطوط التنظيم المؤشر عليها بعلامات ××××.

2- اعتماد خطوط التنظيم السوداء السميكة.

3- اعتماد قطعة الأرض المحدد دائرها باللون اللبنى كخدمات تعليمية (عام، أزهرى).

4- اعتماد قطعة الأرض المحدد دائرها باللون البنى كخدمات عامة كالآتى: (1- مكتب تموين، 2- شهر عقارى، 3- سجل مدنى، 4- قاعة متعددة الأغراض (تدار بمعرفة الحى)، 5- مكتب بريد). 5- اعتماد قطعة الأرض المحدد دائرها باللون الأزرق كخدمات صحية. 6- اعتماد قطعة الأرض المحدد دائرها باللون الأحمر سوق حضارى. 7- اعتماد قطعة الأرض المحدد دائرها باللون الأخضر كملاعب مفتوحة. 8- اعتماد الأرض الملونة باللون الرمادى كساحة انتظار للسيارات. 9- الالتزام بالاشتراطات البنائية لكل استخدام كما هو موضح بالجدول المبين بالرسم واشتراطات الجهات المعنية. 10- على الإدارة العامة للأملاك اتخاذ اللازم نحو إجراءات التخصيص للجهات كل فيما يخصه. 11- المسطحات والأبعاد تقريبية تحت العجز والزيادة والعبرة بكشف التحديد المساحى طبقًا للطبيعة. كل ذلك حسب ما هو مبين على الرسم.

مادة ثانية - يعمل بهذا القرار من تاريخ نشره وعلى الجهات المختصة تنفيذه.