الأربعاء 06 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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محمود فوزى: السيسى يسعى لتطوير التعليم والدولة لا تهمل البشر

المستشار محمود فوزي
المستشار محمود فوزي

أكد المستشار محمود فوزي، مدير حملة الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن الحملة تعمل على عدة جبهات في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد، نافيًا أن تكون الدولة مهتمة بالمشروعات العمرانية على حساب الإنسان.

وقال فوزي، في حواره مع برنامج "كلمة أخيرة" على قناة ON: "هذا الكلام غير صحيح، فالدولة تهتم بالتنمية البشرية والتعليم بشكل كبير".

وأوضح فوزي، أنه تم إنشاء وتأهيل أكثر من 4 آلاف مدرسة جديدة تضم 120 ألف فصل دراسي بتكلفة 40 مليون جنيه، وأنه تم الحد من ظاهرة التسرب الدراسي والرفع من مستوى التعليم الفني ومحو الأمية وتنويع خيارات التعليم الأهلي والخاص والعام، وأن عدد الجامعات ازداد إلى 100 جامعة. 

وأضاف أن الرئيس السيسي يطمح لمزيد من التحسين في أنظمة التعليم في المرحلة المقبلة، مؤكدًا أن التعليم سيظل مجانيًا وأن الدولة ستستمر في الاستثمار فيه، بالإضافة إلى تطوير البنية التحتية للمدارس.

أنظمة التعليم عبد الفتاح السيسي محمود فوزي المشروعات العمرانية فصل دراسي التسرب الدراسي التعليم الفنى محو الأمية السيسي

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