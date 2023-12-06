الأربعاء 06 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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وزير التربية والتعليم يوجه رسالة لأولياء الأمور قبل الثانوية العامة فى "الشاهد"

الدكتور محمد الباز
الدكتور محمد الباز والدكتور رضا حجازي

قال الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إن نتيجة الثانوية العامة هذا العام كانت 1000 طالب فوق 95%، من الثلاث شعب، و18 ألف من 90إلى 95%، مشيرًا إلى أنها قبل ذلك كانت تصل إلى 37%، ولهذا حرص على تهنئنهم بأنه يجب أن يفخروا بأنفسهم.

 

وأضاف، "حجازي"، خلال حواره ببرنامج "الشاهد"، مع الدكتور محمد الباز، والمذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أنه كان يوجد 10 أوائل علمي علوم و10 علمي رياضة 10 أدبي 2 متفوقين، مشيرًا إلى أنه لجأ للتصحيح في السؤال المقالي في بعض الحالات لمدرس ثالث بسبب فارق نصف درجة بين مدرسين،  لكونه حريصًا على مصلحة الطلاب، كما أن المركز القومي للامتحانات يحلل النتائج الإلكترونية ويأخذ منها نقاط القوة والضعف حتى يستفاد بها في التدريب.

 

ووجه رسالة للأسرة المصرية قال فيها: "حب ابنك وخاف عليه لأنه قبل الامتحانات بعض الأسر تضغط أكثر من اللازم على أبنائها، وأقول لهم إن النجاح في الحياة عمره ماكان بالنجاح في الثانوية العامة فقط، ولذا أجعل ابنك يدرس ما يحبه حتى يتميز فيه ولو تميز فيه سيكون مستقبله كبير جدًا".

 

تفاصيل برنامج الشاهد

يعد برنامج "الشاهد" الذي يقدمه الدكتور محمد الباز على شاشة "إكسترا نيوز" أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز رئيس مجلسي إدارة وتحرير "الدستور"، ويرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفي حازم عادل، ويخرجه أحمد داغر، إعداد كل من هند مختار والبدري جلال ومحمد عاشور.

وزير التربية والتعليم للأسرة المصرية الامتحانات الثانوية العامة النتائج الإلكترونية

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