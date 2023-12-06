الأربعاء 06 ديسمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

وزير التربية والتعليم يوضح لـ"الشاهد" كيف واجهت الوزارة ظاهرة الغش بالثانوية العامة

الدكتور رضا حجازي
الدكتور رضا حجازي

قال الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إنه كان حريصًا على تغيير رؤساء اللجان في الثانوية العامة كل يومين، وذلك حتى لا يعتاد على الناس الموجودة ولضمان نزاهة الامتحانات.

وأضاف، "حجازي"، خلال حواره ببرنامج "الشاهد"، مع الدكتور محمد الباز، والمذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن الطالب الذي يتم ضبطه وهو في حالة غش، كان يتم عمل محضر له ولكنه يكمل الامتحان بشكل عادي وذلك لضمان حقوقه حتى لو رفع قضية وخرج براءة فيكون قد ضمن حقه.

وتابع أنه توجد حراسة أمنية لتأمين عملية الامتحانات في الثانوية العامة ولحماية المعلمين والطلاب.

وأكد أن الوزارة قطعت شوطًا كبيرًا في مواجهة الدروس الخصوصية ولكنها مازالت موجودة ولكن ثقافات الناس ستتغير.

وأشار إلى أنه لا يريد للمعلم أن يحتك بالطلاب حتى لا يحدث أن ينفعل عليه أحدهم وهذا حرصًا على سلامة الطلاب والمعلم في نفس الوقت.

تفاصيل برنامج الشاهد

يعد برنامج "الشاهد" الذي يقدمه الدكتور محمد الباز على شاشة "إكسترا نيوز" أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز رئيس مجلسي إدارة وتحرير "الدستور"، ويرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفي حازم عادل، ويخرجه أحمد داغر، إعداد كل من هند مختار والبدري جلال ومحمد عاشور.

وزير التربية والتعليم الثانوية العامة حالة غش حراسة امنية مواجهة الدروس الخصوصية

مواد متعلقة

وزير التربية والتعليم لـ"الشاهد": الرئيس السيسى يتحدث عن التعليم وكأنه متخصص

وزير التربية والتعليم لـ"الشاهد": جميع الوزارات تعمل بشكل متكامل

رضا حجازى يكشف لـ"الشاهد" عوامل الجذب التى وضعتها الوزارة لعودة الطلاب للمدارس

وزير التربية والتعليم يكشف لـ"الشاهد" كيف أقنع الرئيس بعودة الأسئلة المقالية للثانوية العامة

وزير التعليم يُجيب على أسئلة "الشاهد": هذا أول تكليف لى بعد حلف اليمين

الأكثر قراءة

التاريخ الأسود لعمرو أديب.. عروض هزلية للنيل من مصر بسياسة "أبجنى تجدنى"؟

اسمان و5 جوازات سفر.. الرحلة الغامضة للمشبوه "سمير غطاس"

عاجل.. الباز يكشف سر خطيئة عمرو أديب مع سمير غطاس (فيديو)

عاجل|"نزل من مكتبه بالكلبشات".. تفاصيل القبض على مستشار وزير التموين و8 آخرين بشبكة فساد

عاجل| سيول غزيرة تضرب مرسى علم وانقطاع الكهرباء عن غالبية الأنحاء

عاجل.. مصر ترحب بقرار مجلس الأمن بشأن رفع حظر الأسلحة المفروض على الصومال

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أميرة عبد الكريم

الطريق من "نبت" وزيرة مصر القديمة إلى "رئيسة وزراء" الجمهورية الجديدة

إبراهيم داود

يوجد أمل أيضًا

وائل لطفي

حقيقة واقعة

ماجد حبته

أخبار سيئة من أوكرانيا!

أميرة عبدالكريم

الطريق من "نبت" وزيرة مصر القديمة إلى "رئيسة وزراء" الجمهورية الجديدة

محمد قدري

مصطفى أمين باكيًا.. والسبب عمرو أديب

علي سعدة

المرحلة الأولى للانتخابات المصرية.. والنموذج العالمى المشرف

عبد الرحيم طايع

الأشياء التى تهم عموم المواطنين

صور

افتتاح معرض الصناعات الدفاعية والعسكرية "إيديكس 2023"

الحزن يخيم على الوسط الفنى فى جنازة أشرف عبدالغفور

وفد المتحدة للخدمات الإعلامية يزور المصابين الفلسطينيين بمصر

محطة تل أبيب

المزيد

عاجل| مصر تدين قرار إسرائيل بناء مستوطنة جديدة فى أراضى القدس الشرقية المحتلة

16060 مواطنًا.. الصحة الفلسطينية تعلن آخر إحصائية لعدوان الاحتلال في اليوم الـ60

الاحتلال: "اليوم أكثر أيام العملية البرية من حيث الجرحى والمعارك"