رئيس كهرباء شمال الدلتا يبحث تأمين التغذية الكهربائية الخاصة باللجان الانتخابية

عقد المهندس محمد أحمد عسل، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء، اليوم الثلاثاء الموافق ٥ / ١٢ / ٢٠٢٣، اجتماعًا مع مسئولي الشركة في ثلاث محافظات (الدقهلية، كفر الشيخ، دمياط)، والتي تقع في نطاق عمل الشركة، وذلك في إطار التنسيق للانتخابات الرئاسية والمقرر انعقادها خلال أيام ١٠، ١١، ١٢ / ٢٠٢٣.

حضر الاجتماع كلا من رؤساء قطاعات (الشبكات والتحكم- الشئون الفنية- ‏الشؤون المالية والإدارية- التجاري)، ورؤساء قطاع (التفتيش الفني والمالي والتجاري- الجودة- التجاري بكفر الشيخ ودمياط- كبار المشتركين- العدادات -القانوني- نظم المعلومات- السلامة والصحة المهنية- الموارد البشرية والتدريب)، ورؤساء قطاع (شمال الدقهلية- جنوب الدقهلية- كفر الشيخ- دمياط)، ومديري عموم (التحكم- العدادات الحديثة- المراجعة الداخلية).

وناقش "عسل"، خلال الاجتماع، كافه الاستعدادات وتجهيز غرفة الطوارئ لمتابعة وتأمين التغذية الكهربائية الخاصة باللجان الانتخابية ولجان الفرز على مدار الساعه وأكد على ضرورة الحفاظ على انتظام التيار الكهربائي بالمقار الانتخابيه الواقعة بنطاق الشركة بمحافظات (الدقهلية- كفر الشيخ- دمياط).

وشدد على ضرورة وقف جميع أعمال الصيانة أثناء فترة انعقاد الانتخابات، وجاهزية جميع وحدات الديزل المتنقلة لتعمل كمصدر تغذية بديلة حال حدوث أي أزمات، بالإضافة إلى تواجد فرق الصيانة وإزالة الأعطال وتجهيزها بجميع المعدات والأجهزة اللازمة لإزالة الأعطال حال حدوثها.

كما أشار إلى ضرورة التنسيق مع غرف العمليات بالمحافظات نطاق الشركة، وذلك حرصًا على انتظام وحسن سير العملية الانتخابية.

وفي نهايه الاجتماع، أكد رئيس شركة شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء على ضرورة الالتزام من جميع العاملين كل في موقعه، متمنيًا لهم دوام التوفيق ‏ولمصرنا الحبيبة الخير والازدهار.