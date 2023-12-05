رضا حجازي لـ"الشاهد": الرئيس السيسي وجهنا بعدم مفاجأة أولياء الأمور بتغيير المنظومة

قال الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم، إن الوزارة كانت تعلم جيدًا أن أي تغيير في المنظومة التعليمية سيقابله المقاومة من الطلاب وأولياء الأمور والمدرسين.

تغيير المنظومة

وأكد الدكتور رضا حجازي، خلال لقائه ببرنامج " الشاهد" مع الإعلامي الدكتور محمد الباز، المذاع عبر فضائية " إكسترا نيوز"، أن فكرة أن الطالب يجري اختبار تحصيلي يعني أن الوزارة تساعده على الغش،

وأضاف وزير التعليم، أن الوزارة تعمل حاليًا على إزالة التفكير المجتمع المرتبط بما يطلق عليه “بعبع الثانوية العامة”.

وتابع:" الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه بعدم مفاجئة أولياء الأمور بما ليس متوقع، لذا سيتم إجراء حوار مجتمعي مسبق لإدارة عملية التغيير تجاه منظور المجتمع للثانوية العامة".

وواصل:" قمنا بتطوير منهج ابتدائي، وقمنا بعمل الإطر العام للمرحلة الإعدادية، وسوف نقوم بطرح مسابقة للتأليف ثم سيتم الاتجاه للمرحلة الثانوية".

واستطرد:" الثانوية العامة هذا العام كما هي دون تغيير، والشكل الجديد من التغيير سيأخذ بعض المراحل المسبقة".

الشاهد

يعد برنامج "الشاهد" الذي يقدمه د. محمد الباز على شاشة "إكسترا نيوز" أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير “الدستور”، ويرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفي حازم عادل ويخرجه أحمد داغر، إعداد كل من هند مختار والبدري جلال ومحمد عاشور.



