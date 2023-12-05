الأربعاء 06 ديسمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

رضا حجازي لـ"الشاهد": الرئيس السيسي وجهنا بعدم مفاجأة أولياء الأمور بتغيير المنظومة

رضا حجازي
رضا حجازي

قال الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم، إن الوزارة كانت تعلم جيدًا أن أي تغيير في المنظومة التعليمية سيقابله المقاومة من الطلاب وأولياء الأمور والمدرسين.

تغيير المنظومة

وأكد الدكتور رضا حجازي، خلال لقائه ببرنامج " الشاهد" مع الإعلامي الدكتور محمد الباز، المذاع عبر فضائية " إكسترا نيوز"، أن فكرة أن الطالب يجري اختبار تحصيلي يعني أن الوزارة تساعده على الغش، 

وأضاف وزير التعليم، أن الوزارة تعمل حاليًا على إزالة التفكير المجتمع المرتبط بما يطلق عليه “بعبع الثانوية العامة”.

وتابع:" الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه بعدم مفاجئة أولياء الأمور بما ليس متوقع، لذا سيتم إجراء حوار مجتمعي مسبق لإدارة عملية التغيير تجاه منظور المجتمع للثانوية العامة".

وواصل:" قمنا بتطوير منهج ابتدائي، وقمنا بعمل الإطر العام للمرحلة الإعدادية، وسوف نقوم بطرح مسابقة للتأليف ثم سيتم الاتجاه للمرحلة الثانوية".

واستطرد:" الثانوية العامة هذا العام كما هي دون تغيير، والشكل الجديد من التغيير سيأخذ بعض المراحل المسبقة".

الشاهد

يعد برنامج "الشاهد" الذي يقدمه د. محمد الباز على شاشة "إكسترا نيوز" أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير “الدستور”، ويرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفي حازم عادل ويخرجه أحمد داغر، إعداد كل من هند مختار والبدري جلال ومحمد عاشور.


 

رضا حجازي الدكتور رضا حجازي اكسترا نيوز “إكسترا نيوز” الشاهد

الأكثر قراءة

عاجل.. الباز يكشف سر خطيئة عمرو أديب مع سمير غطاس (فيديو)

التاريخ الأسود لعمرو أديب.. عروض هزلية للنيل من مصر بسياسة "أبجنى تجدنى"؟

اسمان و5 جوازات سفر.. الرحلة الغامضة للمشبوه "سمير غطاس"

عاجل| سيول غزيرة تضرب مرسى علم وانقطاع الكهرباء عن غالبية الأنحاء

عاجل|"نزل من مكتبه بالكلبشات".. تفاصيل القبض على مستشار وزير التموين و8 آخرين بشبكة فساد

عاجل.. مصر ترحب بقرار مجلس الأمن بشأن رفع حظر الأسلحة المفروض على الصومال

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أميرة عبد الكريم

الطريق من "نبت" وزيرة مصر القديمة إلى "رئيسة وزراء" الجمهورية الجديدة

إبراهيم داود

يوجد أمل أيضًا

وائل لطفي

حقيقة واقعة

ماجد حبته

أخبار سيئة من أوكرانيا!

أميرة عبدالكريم

الطريق من "نبت" وزيرة مصر القديمة إلى "رئيسة وزراء" الجمهورية الجديدة

محمد قدري

مصطفى أمين باكيًا.. والسبب عمرو أديب

علي سعدة

المرحلة الأولى للانتخابات المصرية.. والنموذج العالمى المشرف

عبد الرحيم طايع

الأشياء التى تهم عموم المواطنين

صور

افتتاح معرض الصناعات الدفاعية والعسكرية "إيديكس 2023"

الحزن يخيم على الوسط الفنى فى جنازة أشرف عبدالغفور

وفد المتحدة للخدمات الإعلامية يزور المصابين الفلسطينيين بمصر

محطة تل أبيب

المزيد

عاجل| مصر تدين قرار إسرائيل بناء مستوطنة جديدة فى أراضى القدس الشرقية المحتلة

16060 مواطنًا.. الصحة الفلسطينية تعلن آخر إحصائية لعدوان الاحتلال في اليوم الـ60

الاحتلال: "اليوم أكثر أيام العملية البرية من حيث الجرحى والمعارك"