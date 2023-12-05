الباز يفتح دفاتر سمير غطاس: "غامض" وكاره لحماس واسمه الحركى محمد حمزة

مصادر معلوماته من الصحف الإسرائيلية

فجّر د.محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير "الدستور"، مفاجأة عن مصدر معلومات سمير غطاس المضلّلة عن ضرورة حصول المصريين الموجودين في غزة علي تأشيرة إسرائيلية للسماح لهم بدخول الأراضي المصرية.

وقال الباز، خلال بث مباشر لبرنامجه "البساط أحمدي" عبر صفحته الرسمية على "فيسبوك"، إن سمير غطاس تحول من مترجم لخبير وباحث، وكل معلوماته من مصادر إسرائيلية دون تلقيح أو نقد، فهو ينقل ويردد فقط ما تكتبه صحف ومواقع إسرائيلية.

وأشار الباز إلى أن غطاس شخص غامض تمامًا، سافر واشتغل مع حركة فتح، غيّر اسمه الحركي وجعله محمد حمزة، والبعض يتعامل على أنه فلسطيني الجنسية، وهو معه 5 جوازات سفر بـ5 أسماء مختلفة، عمل مركز دراسات ويتحدث كخبير.

ونوه رئيس مجلسي إدارة وتحرير "الدستور" إلى أن سمير غطاس خاض الانتخابات البرلمانية في 2015 وفاز، وحاول يعمل شو في البرلمان لدرجة أن طرد من الجلسة، والآن يردد الأكاذيب لأنه يكره حماس، فقال: "إسماعيل هنية قاعد بره ومحدش من أولاده تعرض للأذى"، رغم أن جميع أولاد إسماعيل هنية في مراكز الإيواء بقطاع غزة المحاصر.