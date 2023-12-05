الأربعاء 06 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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رافعًا شعار "إنقاذ مصر".. المرشح عبدالسند يمامة يدعو للمشاركة فى الانتخابات

عبدالسند يمامة
عبدالسند يمامة

أشاد المرشح الرئاسي عبدالسند يمامة، بالمشهد الحضاري لمشاركة المصريين في الخارج بالتوجه إلى صناديق الاقتراع للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية، معبرًا عن فخره بانتمائهم لوطنهم الأم وتفاعلهم مع دعوات المشاركة.

وأكد "يمامة" خلال حواره مع الإعلامية قصواء الخلالي على قناة "cbc"، أن الانتخابات الرئاسية للمصريين في الداخل هي العامل الأساسي في تحديد نتيجة العملية الانتخابية، معلنًا عن شعاره في هذه المرحلة: "إنقاذ مصر".

وقال: "نحن نسعى لتحقيق ذلك من خلال برنامجنا الانتخابي الذي يتضمن الإصلاح التشريعي وإصلاح منظومة التعليم، وملف الصحة، والشباب، والعدالة الاجتماعية والإصلاح الاقتصادي".

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