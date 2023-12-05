الأربعاء 06 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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داعيًا للمشاركة الإيجابية.. رفعت قمصان: "انتخابات الرئاسة عكست نضج المصريين سياسيًا" (فيديو)

الانتخابات
الانتخابات

أكد اللواء رفعت قمصان، مستشار رئيس مجلس الوزراء لشئون الانتخابات الأسبق، أن العملية الانتخابية تسير بنجاح وسرعة، مشيدًا بالمشهد الوطني لمشاركة المصريين في الخارج خلال التصويت على مدار ثلاثة أيام، ومتطلعًا إلى مشاركة واسعة من المواطنين في الداخل في أيام 10 و11 و12 ديسمبر.

وقال قمصان، في حواره مع الإعلامية قصواء الخلالي على برنامج "في المساء مع قصواء" عبر قناة "cbc"، إن الهيئة الوطنية للانتخابات أنجزت كل الإجراءات اللازمة لضمان سير العملية بشفافية ودقة وانضباط، مشيرا إلى أن جدول الإجراءات ودعوة الناخبين كانا واضحين ومنظمين.

وأشاد قمصان بالممارسات الديمقراطية التي أظهرها المرشحون وأنصارهم، ووصفهم بالقامات الوطنية التي تسعى لخدمة مصر بصدق وإخلاص، مؤكدًا أن المشهد الحالي والأجواء الحالية تعكس نضج الشعب المصري وتطور الحياة السياسية في مصر.

وحث قمصان كل المواطنين على المبادرة بالمشاركة في الانتخابات، معتبرًا إياها واجبًا وطنيًا وحقًا دستوريًا، داعيًا إياهم إلى الاستجابة لنداء الوطن والتعبير عن رأيهم بحرية ومسئولية، موضحًا أن الهيئة الوطنية للانتخابات تقوم بتوعية الناخبين بكل خطوات العملية الانتخابية من خلال بث أفلام تسجيلية عبر وسائل الإعلام، مشيرا إلى أن الصمت الدعائي سيبدأ قبل 48 ساعة من بدء الاقتراع.

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