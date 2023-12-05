الثلاثاء 05 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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جبهة التحرير الفلسطينية: 1000 شهيد فى غزة منذ كسر الهدنة (فيديو)

شهداء غزة
شهداء غزة

اتهم الدكتور واصل أبويوسف، الأمين العام لجبهة التحرير الفلسطينية، جيش الاحتلال الإسرائيلي بشن حرب إبادة على الشعب الفلسطيني، وقال إنه يستهدف كل مظاهر الحياة في قطاع غزة بالقصف والتدمير والتهجير القسري.

وأشار أبويوسف، في حواره مع الإعلامية قصواء الخلالي، في برنامج "في المساء مع قصواء" على قناة "cbc"، إلى أن عدد الضحايا في غزة ارتفع إلى أكثر من 65 ألف شهيد وجريح منذ 7 أكتوبر الماضي، كما بلغ عدد الشهداء منذ نهاية الهدنة أكثر من 1000 شهيد وحوالي 4000 جريح، وأن الاحتلال يواصل سياساته العدوانية في الضفة الغربية والقدس، حيث قتل 72 فلسطينيًا في الاقتحامات والمواجهات.

وأكد أبويوسف، أن الهدف الحقيقي للحرب هو القضاء على الوجود الفلسطيني ومنع إقامة دولتهم، وأن الاحتلال يسعى لتفريغ فلسطين من سكانها ونقلهم إلى مصر أو الأردن، وأن حماس ليست الهدف الرئيسي للحرب، وإنما هي مجرد ذريعة.

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