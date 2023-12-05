الثلاثاء 05 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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عادل حمودة يروى قصة تورط "نتنياهو" فى فضيحة اغتيال خالد مشعل

عادل حمودة
عادل حمودة

قال الكاتب الصحفي عادل حمودة، إن نتنياهو تورط في فضيحة اغتيال خالد مشعل في 25 سبتمبر 1997، حيث زار عنصران من الموساد المملكة الأردنية في عمان، ولم يكن للموساد وجود في الأردن وقتها بموجب الاتفاق الأردني الفلسطيني الإسرائيلي.

وأضاف حمودة خلال حواره مع الإعلامي جمال عنايت عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أن السلطات العمانية ألقت القبض على العنصرين الإسرائيليين، وتحدى الملك حسين، نتنياهو حتى أرسل مضاد السم.

وذكر أن إحدى نظريات العلوم السياسية التي يطبقها الغرب هي اختصار مقاومة أو دولة في شخص، فإذا ما قتلت هذا الشخص انتهت الدولة، وهذا طُبق مع صدام حسين وياسر عرفات.

القاهرة الإخبارية المملكة الأردنية الموساد فضيحة اغتيالات خالد مشعل نتنياهو الاتفاق الأردني الفلسطيني الإسرائيلي

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