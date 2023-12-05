عادل حمودة يروى قصة تورط "نتنياهو" فى فضيحة اغتيال خالد مشعل

قال الكاتب الصحفي عادل حمودة، إن نتنياهو تورط في فضيحة اغتيال خالد مشعل في 25 سبتمبر 1997، حيث زار عنصران من الموساد المملكة الأردنية في عمان، ولم يكن للموساد وجود في الأردن وقتها بموجب الاتفاق الأردني الفلسطيني الإسرائيلي.

وأضاف حمودة خلال حواره مع الإعلامي جمال عنايت عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أن السلطات العمانية ألقت القبض على العنصرين الإسرائيليين، وتحدى الملك حسين، نتنياهو حتى أرسل مضاد السم.

وذكر أن إحدى نظريات العلوم السياسية التي يطبقها الغرب هي اختصار مقاومة أو دولة في شخص، فإذا ما قتلت هذا الشخص انتهت الدولة، وهذا طُبق مع صدام حسين وياسر عرفات.